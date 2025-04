Ciasta z jogurtem nie dość, że są puszyste i lekkie, to na dodatek mają mniej kalorii niż te przygotowywane na bazie śmietanki kremówki czy masła. Kto oprze się takim słodkościom?

Przygotowanie i pieczenie zajmie ci nie więcej niż 85 min. 1 porcja to ok. 260 kcal. Nasz przepis to 16 porcji.

Składniki:

4 jajka,

250 g cukru,

1 cukier wanilinowy,

250 ml jogurtu naturalnego,

100 ml oleju,

500 g mąki pszennej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 szklanka mrożonych wiśni,

masło i tarta bułka do formy,

2 łyżki cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Wiśnie rozmroź, osącz z soku, oprósz mąką. Jajka utrzyj z cukrem i cukrem wanilinowym. Dalej ucieraj, dodając stopniowo jogurt, olej i mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Dodaj wiśnie, wymieszaj łyżką. Tortownicę wysmaruj masłem, wysyp tartą bułką. Przełóż do niej ciasto. Piecz około 60 minut w piekarniku w 180 stopniach Celsjusza. Przed wyjęciem z piekarnika sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest już upieczone. Jeśli przywiera do patyczka, przedłuż pieczenie. Po wyjęciu z piekarnika ciasto z jogurtem posyp cukrem pudrem. Ostudzone wyjmij z formy.

fot. Adobe Stock

Przygotowanie ciasta z jogurtem zajmie ci około 5 godzin (razem z chłodzeniem). 1 porcja to około 115 kcal. Z przepisu powinno wyjść 16 porcji.

Składniki:

1l jogurtu naturalnego bez cukru,

150 g cukru pudru,

1 cukier wanilinowy lub skórka starta z jednej cytryny,

3 łyżki żelatyny,

1 tabliczka czekolady mlecznej lub deserowej,

2 łyżki mleka.

Sposób przygotowania:

Żelatynę wymieszaj z 50 ml zimnej wody, gdy napęcznieje, podgrzej ją do rozpuszczenia. Jogurt zmiksuj z cukrem i cukrem wanilinowym lub skórką startą z cytryny (w zależności od tego, jaki smak chcesz uzyskać) na puszystą masę. Połącz z rozpuszczoną żelatyną, dokładnie wymieszaj. Masę wylej do prostokątnego naczynia, owiń folią spożywczą, wstaw na kilka godzin do lodówki, aby zastygła. Czekoladę połam na kawałki, włóż do miseczki, dodaj mleko. Roztop nad parą wodną. Masę jogurtową pokrój w kostkę i polej czekoladą.

Przygotowanie rolady i pieczenie zajmie ci około 50 minut. 1 porcja ma około 160 kcal. Z naszego przepisu przygotujesz 12 porcji.

Składniki:

7 żółtek,

80 g cukru pudru,

1 cukier wanilinowy,

4 białka,

80 g mąki tortowej,

20 g mąki ziemniaczanej,

500 ml jogurtu naturalnego,

2 galaretki truskawkowe,

2 łyżki cukru.

Sposób przygotowania:

Jedną galaretkę rozpuść w 400 ml gorącej wody. Wylej do prostokątnego naczynia, odstaw do stężenia. Drugą galaretkę rozmieszaj w 200 ml gorącej wody, ostudź. Żółtka utrzyj z połową cukru pudru i cukrem wanilinowym. Białka ubij na sztywno z pozostałym pudrem. Do masy żółtkowej dodaj mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, wymieszaj. Połącz z pianą. Ciasto przełóż do prostokątnej formy wyłożonej pergaminem. Piecz około 15 min w temperaturze 210 stopni Celsjusza. Wyjmij z formy, zdejmij pergamin, zroluj, owiń ściereczką, ostudź. Jogurt ubij z cukrem i wystudzoną, rozpuszczoną galaretką. Wyłóż na biszkopt, posyp pokrojoną galaretką. Zwiń, owiń pergaminem, schłodź.

fot. Adobe Stock

Przygotowanie musu zajmie ci około 30 minut. Deser powinien w lodówce spędzić około 5 godzin. 1 porcja to około 255 kcal. Z naszego przepisu przygotujesz 4 porcje.

Składniki:

500 ml jogurtu naturalnego,

3 pomarańcze,

100 g cukru pudru,

1 kieliszek likieru pomarańczowego,

3 łyżeczki żelatyny,

2 białka.

Sposób przygotowania:

Żelatynę namocz w małej ilości zimnej wody. Napęczniałą podgrzej do rozpuszczenia, uważając, aby się nie zagotowała. Ostudź. Pomarańcze wyszoruj, sparz wrzątkiem, okrój ze skórki i białej błonki. Z obranej pomarańczy wytnij fileciki, usuwając białe błonki. Jogurt zmiksuj z cukrem, 1/3 filecików i likierem. 2 łyżki masy połącz z żelatyną, dodaj do pozostałej masy, wymieszaj. Białka ubij na sztywno, wymieszaj z masą. Mus przełóż do miseczki, wstaw do lodówki, aby zastygł. Stężały deser wyjmij na talerzyk, obłóż pozostałymi filecikami pomarańczy. Krój na porcje i podawaj.

