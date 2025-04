Czas przygotowania: 60 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

Składniki na spód:

300 g mąki pszennej,

150 g miękkiego masła,

120 g cukru,

3 jajka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

opakowanie cukru wanilinowego,

3 łyżki kakao,

szczypta soli,

2 łyżki mleka.

Składniki na masę:

2 opakowania budyniu waniliowego albo śmietankowego,

80 g cukru,

750 ml mleka + 60 ml do żelatyny,

brzoskwinie z puszki (lub morele),

łyżka żelatyny,

500 ml gęstej śmietany (12 lub 18%).

Przygotowanie:

Jajko sadzone to ciasto, które swoim wyglądem przypomina właśnie tę popularną śniadaniową przekąskę. Przygotujesz je w kilka chwil, wykorzystując łatwo dostępne, tanie składniki. Przygotowanie ciasta z brzoskwiniami z puszki (lub morelami) to bardzo popularny sposób na udekorowanie ciasta lub wzbogacenie go orzeźwiającym smakiem. Przepis idealnie sprawdzi się jako ciasto na Wielkanoc.

Sposób przygotowania:

Zacznij od masy budyniowej. Zagotuj 3/4 mleka (ok. 500 ml), a w pozostałej ilości rozpuść proszki budyniowe razem z cukrem. Kiedy mleko zacznie wrzeć, dodaj miksturę budyniową i energicznie mieszaj, gotując na średnim lub małym ogniu. Kiedy budyń zgęstnieje, zdejmij go z ognia i wystudź, co jakiś czas mieszając (aby nie zrobił się kożuch). Przygotuj ciasto. Do miski wrzuć masło, cukier zwykły i wanilinowy, a także sól. Całość utrzyj mikserem na kremową masę. Stopniowo dodawaj jajka, cały czas miksując. Do osobnej miski przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao. Do masy jajecznej dodaj mleko i stopniowo dodawaj mąkę, miksując na małych obrotach. Mieszaj tylko do połączenia się składników. Gotowe ciasto przelej do formy, a następnie wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 20 minut. Ciasto powinno lekko się zarumienić. Brzoskwinie odsącz na sitku. Jeśli są w całości, przekrój na połówki. Kiedy ciasto się piecze, przygotuj resztę kremu. Wystudzony budyń wymieszaj z zimną śmietaną. Mleko podgrzej (nie doprowadzaj do wrzenia), a następnie rozpuść żelatynę. Całość szybko przelej do masy i wymieszaj. Gotowy krem przelej do upieczonego, wystudzonego ciasta, rozłóż równo, a na wierzchu ułóż brzoskwinie, lekko wciskając je w masę. Wstaw do lodówki na kilka godzin lub całą noc. Wskazówka: ciasto jajko sadzone możesz dodatkowo polać galaretką, przygotowaną z soku z brzoskwiń oraz żelatyny.

