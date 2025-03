Stary babciny przepis na ciasto gwiazda betlejemska. Podawaj go z gorącą czekoladą lub mlekiem

Ciasto „gwiazda betlejemska” to nie tylko uczta dla podniebienia, ale i wspaniała dekoracja świątecznego stołu. To zdecydowanie wigilijny must-have. Wbrew pozorom nie jest trudne do przygotowania, a finalnie wygląda naprawdę efektownie. Możesz przygotować go także z dodatkiem nutelli lub kajmaku.