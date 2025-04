Ciasto francuskie wykorzystywane najczęściej do przygotowania słonych przekąsek świetnie zastępuje cienkie ciasto filo, gdy nie mamy go akurat pod ręką. Prażone orzechy, mielone daktyle i potężna porcja miodu to kwintesencja tureckiej baklawy, którą możemy przygotować również z ciasta francuskiego. Sprawdź nasze przepisy na słodycz prosto z Turcji, która przygotujesz w zaciszu domu!

Baklawa z ciasta francuskiego z orzechami

Oto składniki na baklawę z ciasta francuskiego z orzechami:

opakowanie ciasta francuskiego

miód

orzechy pistacjowe

orzechy włoskie

orzechy ziemne

daktyle

Jak zrobić baklawę z ciasta francuskiego z orzechami?

Orzechy pistacjowe, włoskie i ziemne prażymy na suchej patelni przez około minutę. Następnie siekamy bardzo drobno za pomocą ostrego noża. Daktyle blendujemy w mikserze i mieszamy razem z orzechami i miodem. Wykrawamy z ciasta francuskiego niewielkie kwadraty i przekładamy nimi masę. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na 15 minut. Tak przygotowaną baklawę studzimy i polewamy dodatkową ilością miodu. Serwujemy z mocną gorzką herbatą lub kawą.

Baklawa z ciasta francuskiego z kokosem

Oto składniki na baklawę z ciasta francuskiego z kokosem:

opakowanie ciasta francuskiego

wiórki kokosowe

puszka mleka skondensowanego

miód

szczypta soli

Jak zrobić baklawę z ciasta francuskiego z kokosem?

Wiórki kokosowe gotujemy z mlekiem skondensowanym. Następnie dolewamy miód i łączymy wszystkie składniki. Doprawiamy solą. Ciasto francuskie kroimy na mniejsze kwadraty. Przekładamy masą kokosową. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowana baklawa świetnie smakuje polana dodatkowa porcją miodu.

Baklawa z ciasta francuskiego z serem

Oto składniki na baklawę z ciasta francuskiego z serem:

opakowanie ciasta francuskiego

ser biały

miód

mleko skondensowane

siekane orzechy włoskie

garść rodzynek

Jak zrobić baklawę z ciasta francuskiego z serem?

Ser biały mielimy drobno i miksujemy z miodem. Orzechy włoskie prażymy na suchej patelni i siekamy za pomocą noża. Dodajemy rodzynki i mleko skondensowane. Odstawiamy masę do lekkiego stężenia. Ciasto francuskie kroimy na mniejsze kwadraty i przekładamy nimi masę serową. Układamy na blasze do pieczenia wyłożonej papierem. Pieczemy przez 15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowaną baklawę możemy podać z lodami waniliowymi.

