Ciasto drożdżowe z jagodami i kruszonką to smak wakacji u babci - pyszny, leśny aromat owoców i idealna miękkość ciasta. Idealny przepis na ten wypiek zakłada użycie raptem kilku składników: mąki pszennej, letniego mleka, jajek, cukru, masła, drożdży, cukru wanilinowego, a także jagód. Pracę warto rozplanować tak, aby na przygotowanie ciasta drożdżowego z jagodami mieć kilka godzin - dzięki temu naprawdę pięknie wyrośnie.

Reklama

Oto składniki na ciasto drożdżowe z jagodami i kruszonką według Kasi Bukowskiej:

650 g mąki pszennej,

3/4 szklanki letniego mleka,

3 duże jajka w temperaturze pokojowej,

2/3 szklanki cukru,

1/2 łyżeczki soli,

3/4 kostki masła w temperaturze pokojowej,

30 g drożdży.

Na kruszonkę:

1/4 kostki zimnego masła,

4 łyżki mąki pszennej,

1 duży cukier wanilinowy,

250 g jagód świeżych lub mrożonych.

Jak zrobić ciasto drożdżowe z jagodami i kruszonką? Rozpocznij od rozczynu z drożdży. Mleko połącz z 2 czubatymi łyżkami mąki i całym cukrem. Wymieszaj, a do środka wkrusz drożdże. Wymieszaj ponownie, przykryj czystą ściereczką i odstaw na 10 minut, aby drożdże zaczęły pracować.

Gdy zaczyn zgęstnieje, wlej go do mąki i zamieszaj. Wbij jajka, dodaj 1/2 łyżeczki soli, ponownie wymieszaj. Teraz dołącz miękkie masło i rozpocznij ręczne ugniatanie. Gdy ciasto będzie elastyczne, odstaw je w ciepłe miejsce na półtorej godziny - koniecznie przykryte ściereczką.

Zobacz też przepis na klasyczne ciasto drożdżowe z owocami

Po upływie wyznaczonego czasu masę przełóż do foremki i odstaw ponownie do wyrośnięcia na około 20 minut. Kruszonkę zagnieć z zimnego masła, 4 łyżek mąki i cukru wanilinowego. Posyp nią ciasto, do placka dodaj również jagody. Ciasto drożdżowe z jagodami i kruszonką piecz w 190 stopniach przez około 30 minut.

Reklama

Zobacz więcej kulinarnych video