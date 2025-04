Ciasto drożdżowe to wypiek, który nabiera odpowiedniej konsystencji dzięki procesowi fermentacji alkoholowej, zachodzącej w drożdżach. Dzięki temu w masie powstają pęcherze gazu, zwiększające objętość ciasta. Klasyczne ciasto drożdżowe z owocami i kruszonką to smak dzieciństwa i wakacji u babci! Zobacz, jak je przyrządzić - potrzebujesz tylko mąki pszennej, ciepłego mleka, cukru, masła, jajek, drożdży, a także owoców, które akurat masz pod ręką.

Oto składniki na ciasto drożdżowe:

3 szklanki mąki pszennej,

1 szklanka ciepłego mleka,

1/3 szklanki cukru,

100 g masła roztopionego i wystudzonego,

3 żółtka,

1 białko,

1/3 kostki świeżych drożdży lub 7-8 g drożdży suszonych,

ulubione owoce

Na kruszonkę do ciasta drożdżowego:

7 łyżek mąki pszennej,

5 łyżek cukru pudru,

1/4 kostki zimnego masła.

Jak zrobić ciasto drożdżowe z kruszonką i owocami? Do ciepłego mleka wkrusz 1/3 kostki drożdży, dodaj łyżkę mąki i łyżkę cukru. Wszystko wymieszaj, nakryj ściereczką i odstaw na dosłownie 5 minut, aby drożdże zaczęły pracować. Pamiętaj, że mleko nie może być ani za gorące (zabije wtedy drożdże), ani za zimne (rozczyn się nie uda). Gdy widzisz, że na powierzchni masy pojawiły się bąbelki i pęcherzyki powietrza, oznacza to że rozczyn drożdżowy zaczął pracować.

Do reszty cukru dodaj żółtka i rozkłóć je razem. Do dużej miski wsyp całą mąkę, wlej rozczyn z drożdży, a następnie dodaj żółtka z cukrem. Wszystko wymieszaj, a jeśli ciasto będzie wydawać się zbyt mokre, dodaj do niego więcej mąki. Teraz zacznij zagniatać ciasto drożdżowe rękami. Przełóż je do miski, dodaj roztopione masło i zagnieć ponownie. Ugniatanie powinno trwać nawet 10 minut, bo długi proces przesuwania go w dłoniach gwarantuje jeszcze lepszy smak gotowego ciasta drożdżowego!

Gładką masę uformuj w kulę, przełóż do miski, nakryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 90 minut. W tym czasie przygotuj kruszonkę. Wymieszaj mąkę, cukier puder i masło, rozcierając składniki w palcach, aż będą miały konsystencję grubej kaszki. Całą masę zlep teraz w kulkę i schowaj do lodówki.

Blachę wyłóż papierem do pieczenia i przełóż do niej wyrośnięte ciasto drożdżowe. Zabezpiecz je białkiem - owoce mogłyby sprawić, że w placku pojawi się zakalec. Białko rozkłóć widelcem i posmaruj nim masę. Na ciasto wysyp teraz umyte i drobno pokrojone owoce (możesz je też zastąpić pyszną konfiturą). Kolejną warstwą ciasta drożdżowego powinna być kruszonka - rozkruszaj ją w palcach i ostrożnie nanoś na owoce. Placek przykryj i odstaw do wyrośnięcia na kolejne 20-25 minut.

Ciasto drożdżowe z owocami wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 35 minut.

