Ciasto drożdżowe to wypiek, którego smak kojarzy się wszystkim z dzieciństwem. W porównaniu do wielu innych deserów, ciasto drożdżowe nie zawiera w sobie zbyt dużo cukru, a jego podstawą jest mąka, mleko i drożdże, którym zawdzięcza swoją niepowtarzalną konsystencję. Ciasto drożdżowe można serwować nie tylko na słodko - jest przecież podstawą również do przyrządzenia pasztecików, kulebiaków, racuchów lub spodu do pizzy. Placek drożdżowy najczęściej serwuje się z kruszonką i owocami sezonowymi - np. jagodami lub malinami.

Przepis na ciasto drożdżowe z kruszonką i jagodami

Oto składniki na ciasto drożdżowe z kruszonką i jagodami:

Na zaczyn:

5 dag świeżych drożdży

2 łyżeczki cukru

50 ml ciepłego mleka

Na ciasto:

70 dag mąki pszennej

10 dag cukru

4 jajka

200 ml letniego mleka

kilka łyżek oleju

40 dag jagód

Na kruszonkę do ciasta drożdżowego:

8 łyżek mąki

4 łyżki cukru

4 łyżki masła

Jak zrobić ciasto drożdżowe z kruszonką i jagodami? Drożdże rozkrusz do miseczki, dodaj cukier i mleko, mieszaj, aż wszystkie składniki się rozpuszczą i połączą. Odstaw na 20 minut, aby drożdże zaczęły pracować.

Do dużej miski przesiej mąkę, dodaj cukier, jajka, mleko i przygotowany rozczyn, mieszaj, aż składniki się połączą, wówczas przełóż ciasto drożdżowe na podsypany mąką blat i wyrabiaj przez chwilę. Wyrobione ciasto skrop olejem i przełóż do miski, przykryj ściereczką, odstaw na 50-60 minut, aż podwoi swoją objętość.

Po tym czasie przełóż ciasto drożdżowe do formy (40 na 24 cm) wyłożonej papierem do pieczenia i równomiernie rozłóż. Umyte i osuszone jagody ułóż na cieście, dość mocno je wgniatając. Przygotuj kruszonkę - w małej misce umieść mąkę, cukier i masło, palcami połącz wszystkie składniki, aż powstaną ,,okruchy". Gotową kruszonką posyp ciasto. Piecz ciasto drożdżowe przez 35 minut w 180 stopniach C.

Przepis na ciasto drożdżowe ze śliwkami

Oto składniki na ciasto drożdżowe z owocami:

50 dag mąki

5 dag świeżych drożdży

10 dag cukru

szklanka mleka

7 dag masła

jajko

Na kruszonkę do ciasta drożdżowego:

15 dag maki

6 dag cukru

10 dag masła

Dodatkowo:

1,5 kg śliwek węgierek

2 łyżki cukru

Jak zrobić ciasto drożdżowe ze śliwkami? Drożdże wymieszaj z łyżką cukru, lekko ciepłym mlekiem i paroma łyżkami mąki. Zaczyn przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 15 minut, aby drożdże zaczęły pracować.

Do dużej miski wsyp resztę mąki, cukru, dodaj jajko, szczyptę soli, miękkie masło i wyrośnięty zaczyn. Wyrób ciasto drożdżowe. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Powinno podwoić swoją objętość. Na kruszonkę połącz wszystkie podane składniki i wstaw do lodówki.

Śliwki umyj, przekrój na połówki, usuń pestki. Gdy ciasto drożdżowe wyrośnie, rozłóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Śliwki ułóż na wierzchu ciasta. Posyp cukrem, a następnie kruszonką. Piecz przez około 40 minut w 180 stopniach C.

