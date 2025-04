Czas przygotowania: 80 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

250 g mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

1/2 łyżeczki cynamonu,

1/2 łyżeczki soli,

120 g miękkiego masła,

100 g drobnego cukru do wypieków,

50 g brązowego cukru (lub więcej białego cukru),

2 duże jajka,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

4 mocno dojrzałe banany,

1/2 szklanki orzechów włoskich, posiekanych nożem,

1 banan, przekrojony wzdłuż.

Przygotowanie:

Ciasto bananowe, zwane również chlebkiem bananowym, to pyszna słodka przekąska, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. My polecamy wersję z orzechami włoskimi, ale możesz użyć też orzechów włoskich, pecan lub dowolnej mieszanki. Nie bój się też dodać ulubionych bakalii!

W tym przepisie trudna jest tylko jedna rzecz – czekanie, aż chlebek wystygnie, by można było go zjeść. Pachnie obłędnie, co zdecydowanie nie ułatwia tego zadania!

Będzie doskonale smakować z dżemem lub domową konfiturą morelową. W nieco mniej zdrowej wersji ciasto bananowe możesz posmarować kremem z kakao i orzechów. Jak przygotować chlebek bananowy?

Piekarnik nagrzej do 175 stopni. Keksówkę natłuść margaryną i oprósz bułką tartą. W dużej misce wymieszaj dokładnie mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, cynamon oraz sól. W drugiej misce utrzyj masło z cukrami. Masa powinna być puszysta i jednolita. Do maślanej masy wbij jajka i dodaj ekstrakt waniliowy. Zmiksuj na gładko. Dodaj dojrzałe banany – wcześniej rozgnieć je widelcem. Zmiksuj jeszcze raz. Wymieszaj dokładnie suche i mokre składniki. Dodaj orzechy i wymieszaj ciasto drewnianą łyżką. Przełóż ciasto bananowe do foremki i dokładnie je rozprowadź. Na górze połóż 2 połówki rozkrojonego banana. Włóż formę do nagrzanego piekarnika i piecz przez 55-60 minut. Jeśli nie chcesz, by ciasto zbytnio się przypiekło z wierzchu, owiń górę folią aluminiową. Po upieczeniu wyjmij chlebek bananowy i odstaw na 20 minut. Po tym czasie ostrożnie wyjmij go z foremki i poczekaj, aż całkowicie wystygnie. Smacznego!

