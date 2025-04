Ciasto bananowe to wilgotny i puszysty wypiek, do którego możemy wykorzystać przejrzałe banany, które nadadzą charakterystycznego, słodkiego posmaku. Idealne bez pieczenia na lato lub z czekoladą z pewnością przypadnie do gustu najmłodszym łasuchom. Sprawdź nasze przepisy na doskonałe ciasto bananowe, które wykonasz w zaciszu domu!

Ciasto bananowe: przepis

Oto składniki na ciasto bananowe:

pół kostki masła

pół szklanki cukru

łyżeczka ekstraktu waniliowego

jajko

2 duże dojrzałe banany

1,5 szklanki mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

pół szklanki mleka

Jak zrobić ciasto bananowe?

Najpierw rozpuszczamy masło, cukier i ekstrakt waniliowy z małym rondlu. Następnie ściągamy z ognia do wystygnięcia. Banany gnieciemy za pomocą widelca na gładką masę. Dodajemy do mieszanki z masłem. Dorzucamy jajko, przesianą wcześniej mąkę oraz mleko. Dokładnie wszystko miksujemy na gładko. Ciasto bananowe pieczemy przez 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Możemy je podawać z dodatkiem bitej śmietany.

Ciasto bananowe bez pieczenia: przepis

Oto składniki na ciasto bananowe bez pieczenia:

szklanka mąki kokosowej

2 dojrzałe banany

pół kostki masła

pół szklanki miodu

drażetki czekoladowe

Jak zrobić ciasto bananowe bez pieczenia?

Do miski wsypujemy mąkę kokosową i dodajemy wcześniej zgniecione widelcem banany. Dokładnie mieszamy całość. Do rondelka wkładamy masło oraz miód. Dokładnie rozpuszczamy i wlewamy do pozostałej mieszanki bananowej. Dosypujemy drażetki czekoladowe. Tak przygotowane ciasto bananowe przekładamy do foremki i odstawiamy do lodówki na 30 minut, aby uzyskać zwarta konsystencję. Kroimy na mniejsze kawałki i serwujemy ord razu po wyjęciu z lodówki.

Ciasto bananowe z czekoladą: przepis

Oto składniki na ciasto bananowe z czekoladą:

¾ kostki masła

szklanka cukru

3 jajka

3 dojrzałe banany

łyżeczka ekstraktu waniliowego

2 szklanki mąki

szklanka kakao

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli

pół szklanki śmietany

Jak zrobić ciasto bananowe z czekoladą?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Ucieramy masło z cukrem oraz jajkami na gładką i puszystą masę. Dokładamy wcześniej zgniecione widelcem banany oraz ekstrakt waniliowy. Mąkę mieszamy razem z resztą suchych składników. Na koniec dolewamy śmietanę i łączymy suche składniki z mokrymi. Ciasto bananowe pieczemy przez 40 minut do suchego patyczka. Tak przygotowane możemy podawać z kremową masą lub lodami śmietankowymi.

