Ciasto 3 bit przygotowywane na bazie masy budyniowej i puszystej, ubitej śmietany to kaloryczne, lecz niezwykle smaczne ciasto bez pieczenia. Wykorzystując herbatniki lub słone krakersy zbalansujemy słodycz deseru. Dodatek dżemu, frużeliny lub owoców sezonowych wzbogaci i podkreśli smak ciasta. Sprawdź nasze przepisy na 3 bit!

Ciasto 3 bit bez pieczenia: przepis

Oto składniki na ciasto 3 bit bez pieczenia:

2 opakowania herbatników

Puszka mleka skondensowanego

2 szklanki mleka

ekstrakt waniliowy

¼ szklanki cukru

¼ kostki masła

3 łyżki mąki

opakowanie śmietanki kremówki

kawałek czekolady gorzkiej

Jak zrobić ciasto 3 bit bez pieczenia?

Formę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia. Na początku układamy pierwszą warstwę herbatników. Mleko skondensowane gotujemy do uzyskania gęstej i brązowej masy przez około 10 minut. Kiedy zgęstnieje i ostygnie przelewamy na herbatniki. Nakładamy kolejną warstwę ciastek. W rondelku zagotowujemy mleko, dorzucamy masło, ekstrakt waniliowy i cukier. Gotujemy przez 5 minut i dosypujemy mąkę. Ugotowaną masę budyniową studzimy i układamy warstwowo. Ubijamy śmietankę kremówkę na puszysta masę przez około 5 minut i nakładamy na herbatniki. Na koniec ścieramy czekoladę i posypujemy wierzch 3 bit. Tak przygotowane wstawiamy do lodówki, najlepiej na około 2-3 godziny.

Ciasto 3 bit z budyniem

Oto składniki na ciasto 3 bit z budyniem:

opakowanie dowolnych herbatników

400 g karmelu

2 szklanki mleka

pół szklanki cukru

100 g masła

3 łyżki mąki

3 jajka

czekolada mleczna

3 łyżeczki skrobi ziemniaczanej

Jak zrobić ciasto 3 bit z budyniem?

Formę do ciasta wykładamy papierem do pieczenia lub folią aluminiową. Rozkładamy pierwszą warstwę herbatników lub innych kruchych ciastek. Smarujemy karmelem. Jajka ubijamy na sztywno razem z mlekiem. Dodajemy mąkę i cukier. Tak przygotowaną masą budyniową przekładamy naprzemiennie z herbatnikami i karmelem. Wierzch posypujemy starta czekoladą. Zawijamy całość folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na 2-3 godziny. Idealnie smakuje z sezonowymi owocami lub dżemem.

Ciasto 3 bit na krakersach

Oto składniki na ciasto 3 bit na krakersach:

2 opakowania słonych krakersów

kajmak

dżem wiśniowy

budyń śmietankowy

opakowanie śmietany kremówki

2 szklanki mleka

pół kostki masła

czekolada mleczna

Jak zrobić ciasto 3 bit na krakersach?

Budyń należy ugotować z mlekiem. Po wystudzeniu dodajemy masło i dokładnie mieszamy. Kremówkę ubijamy na sztywno z dodatkiem cukru. Pierwsza warstwę herbatników przekładamy kolejno kajmakiem, dżemem wiśniowym oraz śmietaną. Na sam koniec oprószamy startą czekoladą. Tak przygotowane ciasto 3 bit wkładamy do lodówki na nie mniej niż 2 godziny.

