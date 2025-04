Ilość kalorii: 220

Czas przygotowania: 60 min

Ilość porcji: 16

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

5 dag mąki

13 dag masła

1/2 szklanki brązowego cukru

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 jajka

Masa:



25 dag posiekanych ulubionych orzechów (włoskich, laskowych, migdałów, nerkowca, brazylijskich)

15 dag krówek

5 dag masła

skórka otarta z cytryny

Przygotowanie:

1. Z mąki, masła, brązowego cukru, proszku do pieczenia i jajek zagnieć ciasto.

2. Kwadratową foremkę o boku 25 cm wyłóż papierem do pieczenia.

3. Ciasto rozwałkuj na placek na oprószonym mąką blacie i przełóż do przygotowanej foremki.

4. Krówki włóż do rondelka, dodaj masło.

5. Mieszając, na wolnym ogniu, rozpuść, dodaj skórkę z cytryny oraz rozdrobnione ulubione orzechy.

6. Masę rozłóż na cieście w foremce.

7. Wstaw ją do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni i piecz ok. 30 minut, aż ciasto będzie rumiane.

8. Ostudź i pokrój na 16 kawałków o dowolnym kształcie.