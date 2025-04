Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

15 dag masła

7 dag cukru

20 dag mąki

po 10 dag kropelek czekoladowych: ciemnych i białych lub starta czekolada

szczypta soli

Przygotowanie:

1. Masło, cukier, mąkę, czekoladowe kropelki i orzechy dobrze wymieszaj.

2. Z ciasta zrób kulki wielkości orzecha włoskiego, lekko spłaszcz i układaj na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

3. Piecz ok. 14 minut w piekarniku nagrzanym do temp. 175 st. C.

4. Ciasteczka po wyjęciu są bardzo miękkie, prawie płynne, wiec nie należy ich przenosić i dotykać.

5. Odstaw do ostygnięcia.