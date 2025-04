Przygotowanie 10 min (+ chłodzenie)

Pieczenie 15 min

Sztuka ok. 160 kcal

Przepis na 20 sztuk:



- 30 dag mąki

- 20 dag masła

- 10 dag cukru pudru

- 2 łyżki kakao

- białko

- mąka do oprószenia stolnicy

Sposób wykonania:



1. Mąkę przesiej na stolnicę z cukrem pudrem. Dodaj pokrojone na małe kawałki masło. Posiekaj i zagnieć ciasto. Podziel na pół. Do jednej części dodaj kakao. Wyrób dokładnie. Oba ciasta rozwałkuj na oprószonej mąką stolnicy na grubość 5 mm.

2. Blat jasnego ciasta połóż na papierze do pieczenia, posmaruj roztrzepanym białkiem, przykryj ciemnym ciastem, ponownie posmaruj białkiem i zwiń w roladę, pomagając sobie papierem. Odstaw do lodówki na 4 godziny lub do zamrażarki na 2 godziny. Pokrój ostrym nożem na 20 plasterków. Ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz 15 minut w temperaturze 190 st.

