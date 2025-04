Ciasteczka owsiane przygotowywane z namoczonych lub podprażonych płatków doskonale komponują się z orzechami włoskimi lub laskowymi. Suszone morele, rodzynki lub śliwki w połączeniu z miodem to ciekawa przekąska. To zdrowa alternatywa dla ciastek kupionych w sklepie. Zobacz jak przygotować zdrową przekąskę!

Reklama

Ciastka z płatków owsianych

Oto składniki na ciastka z płatków owsianych:

¾ kostki masła

¾ szklanki cukru

2 jajka

ekstrakt waniliowy

2 szklanki mąki

szczypta soli

3 szklanki płatków owsianych

łyżeczka proszku do pieczenia

szklanka mąki

2 łyżki miodu

Jak zrobić ciastka z płatków owsianych?

Jajka ubijemy razem z cukrem na puszystą masę. Dodajemy ekstrakt waniliowy. Wsypujemy wcześniej przesianą mąkę i sól. Dodajemy proszek do pieczenia oraz płatki owsiane. Możemy je lekko namoczyć przed połączeniem wszystkich składników. Za pomocą łyżki formujemy kulki i lekko je spłaszczamy. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia lub matą silikonową. Pieczemy przez 15 minut w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowane ciastka owsiane z dodatkiem miodu można ozdobić polewą z czekolady.

Dietetyczne ciasteczka owsiane

Oto składniki na dietetyczne ciasteczka owsiane:

4 łyżki oleju kokosowego

1/4 szklanki cukru

2 jajka

¼ szklanki miodu

szczypta soli

szczypta cynamonu

2 szklanki płatków owsianych

Jak zrobić dietetyczne ciasteczka owsiane?

Płatki owsiane delikatnie podprażamy na suchej patelni przez około dwie minuty. Następnie dodajemy olej kokosowy i cukier. Doprawiamy szczyptą cynamonu oraz miodem. Do mieszanki dodajemy roztrzepane jajka. Tak przygotowaną masę dzielimy na mniejsze ciasteczka i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 15 minut do zbrązowienia. Tak przygotowane możemy urozmaicić o dodatek suszonej żurawiny lub moreli.

Ciastka owsiane z bananem

Oto składniki na ciastka owsiane z bananem:

2 szklanki płatków owsianych

szklanka mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta cynamonu

szczypta soli

¾ kostki masła

2 jajka

garść rodzynek

dojrzały banan

2 łyżki miodu

Jak zrobić ciastka owsiane z bananem?

Płatki owsiane prażymy na suchej patelni przez około dwie minuty do zbrązowienia. Następnie łączymy z przesianą mąką, proszkiem do pieczenia, cynamonem oraz solą. Masło ubijamy z cukrem i jajkami na puszystą masę. Mokre i suche składniki łączymy w całość. Dosypujemy rodzynki i zgniecionego na papkę banana. Formujemy kuleczki i wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wkładamy do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza. Upieczone ciastka owsiane możemy serwować również na drugie śniadanie dla dzieci.

Reklama

Zobacz inne przepisy na desery