Ilość kalorii: 280

Czas przygotowania: 80 min

Ilość porcji: 24

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

20 dag masła

5 dag cukru

100 ml mleka

cukier wanilinowy

10 dag miodu

2 jajka

2 żółtka

40 dag mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Reklama

Do panierowania:

10 dag masła

10 dag cukru

150 ml śmietany

25 dag wiórków kokosowych

Przygotowanie:

1. Masło, cukier, cukier wanilinowy, miód i mleko podgrzej, aż się rozpuszczą.

2. Masę przestudź.

3. Połącz z 4 żółtkami i mąką przesianą z proszkiem.

4. Całość ostrożnie wymieszaj z pianą z białek.

5. Ciasto przełóż do prostokątnej blachy, piecz ok. 45 min w temp. 180 st. C.

6. Ostudź, pokrój w małe kostki.

7. Masło podgrzej z cukrem i śmietaną, aby składniki połączyły się.

8. Porcje ciasta obtaczaj najpierw w przestudzonej masie, a potem w wiórkach.

Reklama

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"