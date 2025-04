Ciasteczka przyrządzane na bazie różnych rodzajów mąki są doskonałym pomysłem na deser, zarówno dla mniejszych, jak i większych smakoszy. Dodatek przypraw korzennych, cukru lub czekolady sprawia, że za każdym razem możemy uzyskać niepowtarzalny smak. Sprawdź nasze przepisy na kruche i maślane ciasteczka, którym nikt się nie oprze!

Ciasteczka korzenne: przepis

Oto składniki na ciasteczka korzenne:

2,5 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli

łyżeczka mielonego imbiru

łyżeczka cynamonu

łyżeczka mielonych goździków

5 łyżek masła

szklanka cukru

jajko

pół szklanki miodu

ekstrakt waniliowy

łyżeczka startej skórki z cytryny

Jak zrobić ciasteczka korzenne?

Do miski wrzucamy mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, szczyptę soli, imbir, cynamon i goździki. Dokładnie wszystko mieszamy za pomocą łyżki lub trzepaczki. W mikserze miksujemy kolejno masło, cukier i jajko na gładką i puszystą masę przez około 8-10 minut. Dodajemy wanilię, skórkę z cytryny oraz miód. Mokre składniki łączymy z suchymi do uzyskania zwartej, jednolitej masy. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza i wykładamy blachę papierem do pieczenia lub mata silikonową. Rozwałkowujemy masę i kolejno wycinamy dowolną formę z płachty ciasta. Pieczemy przez 12 minut do lekkiego zrumienienia. Tak przygotowane ciasteczka doskonale smakują ze szklanką mleka lub herbaty.

Kruche ciasteczka z cukrem: przepis

Oto składniki na kruche ciasteczka z cukrem:

kostka masła

szklanka cukru

jajko

2 szklanki mąki pszennej

szczypta soli

Jak zrobić kruche ciasteczka z cukrem?

W dużej misce ucieramy za pomocą miksera masło i cukier na puszystą i jednolitą masę. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej, by uniknąć powstania zakalca. Dodajemy do masy jajko oraz szczyptę soli. Do masy dorzucamy przesianą mąkę. Całą masę ugniatamy i tworzymy zwartą kulę. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Rozwałkowujemy ciasto i wykrawamy dowolne kształty za pomocą foremek lub dna kubka. Rozkładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub matą silikonową. Pieczemy każda porcję przez 10 minut do uzyskania złotej skórki. Tak przygotowane ciasteczka dodatkowo posypujemy cukrem.

Szybkie ciastka: przepis

Oto składniki na szybkie ciastka:

kostka masła

szklanka cukru

jajko

ekstrakt waniliowy

szczypta soli

szklanka mąki

pół szklanki czekoladowych drażetek

Jak zrobić szybkie ciastka?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. W misie miksera ubijamy masło razem z cukrem na puszystą i jednolitą masę. Dodajemy jajko oraz ekstrakt waniliowy. Dosypujemy przesianą mąkę, szczyptę soli i miksujemy przez minutę. Całą masę uzupełniamy o dodatek drażetek czekoladowych. Ciasteczka formujemy za pomocą łyżki i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub matą silikonową. Pieczemy przez 12 minut do złotobrązowej skórki. Tak przygotowane ciasteczka smakują wyśmienicie w asyście gorącego mleka lub kawy.

