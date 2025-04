Ciasta z truskawkami bez pieczenia to prawdziwy hit późnej wiosny i wczesnego lata - w końcu to wtedy możemy się cieszyć sezonem na truskawki. Nie ma się co oszukiwać - chociaż te ciasta z powodzeniem można przyrządzić z mrożonych owoców, to jednak ich smak nie jest tak niepowtarzalny, a konsystencja też będzie zostawiać wiele do życzenia.

To chyba najsmaczniejsze ciasto bez pieczenia, które skradnie serca najmłodszych. Ma konsystencję lekkiej chmurki.

Składniki:

300 g herbatników,

150 g masła,

szklanka jogurtu naturalnego,

2 łyżki soku z cytryny,

4 łyżki cukru pudru,

2 łyżki żelatyny,

szklanka śmietany kremówki,

400-500 g truskawek.

Sposób przygotowania:

Żelatynę zalej 50 ml wody i odstaw na 10-15 minut. Gdy napęcznieje, podgrzewaj ją na małym ogniu, aż się rozpuści. Uważaj jednak, aby jej nie zagotować. Truskawki umyj, pozbaw szypułek, osusz. Zmiksuj truskawki z jogurtem, sokiem z cytryny, a także cukrem pudrem. Powoli wmieszaj przestudzoną żelatynę. Śmietanę ubij na sztywno, dodaj do musu truskawkowego. Wymieszaj. Herbatniki pokrusz drobno, wymieszaj z roztopionym masłem - masa powinna mieć konsystencję mokrego piasku. Dno tortownicy wyłóż papierem do pieczenia. Wylep masą ciasteczkową. Na spód z herbatników wyłóż masę truskawkową. Odstaw na noc do lodówki, aby pianka stężała. Jeśli chcesz, wierzch tego ciasta z truskawkami bez pieczenia możesz udekorować np. kawałkami truskawek.

fot. Pianka truskawkowa bez pieczenia/Adobe Stock, Tatyana Nazatin

Składniki:

500 g mascarpone,

3 żółtka,

400 g truskawek,

1 paczka podłużnych biszkoptów,

łyżeczka żelatyny,

2 łyżki cukru pudru,

kakao.

Sposób przygotowania:

Truskawki umyj, pozbaw szypułek, osusz. Gotowe truskawki zmiksuj, podgrzej, rozpuść w nich żelatynę. Następnie masę truskawkową wystudź. W międzyczasie żółtka ubij z cukrem pudrem. Do drugiej miski wyłóż mascarpone. Ucieraj go mikserem, powoli dodając masę z żółtek. Gdy mus truskawkowy wystygnie, maczaj w nim biszkopty. Dno formy o wymiarach 24 cm x 15 cm wykładaj namoczonymi biszkoptami. Gdy będą ułożone, wylej resztę musu. Na biszkopty wyłóż teraz 1/2 masy mascarpone. Potem znowu ułóż warstwę biszkoptów, namoczonych wcześniej w truskawkach. Na biszkopty wyłóż resztę kremu. Tiramisu schładzaj w lodówce. Jeśli chcesz aby tiramisu wyglądało bardziej dekoracyjnie, boki formy również możesz wyłożyć biszkoptami, aby stworzyć ozdobny "płotek".

fot. Tiramisu truskawkowe/Adobe Stock, galiyahassan

Możemy bez pudła stwierdzić, że to chyba najpopularniejsze ciasto z truskawkami bez pieczenia. Sernik na zimno świetnie smakuje też w towarzystwie innych owoców - np. borówek lub malin.

Składniki:

4 serki homogenizowane o smaku waniliowym,

opakowanie cukru wanilinowego,

6 łyżek cukru pudru,

3 łyżki żelatyny,

6 łyżek zimnej wody,

400 g truskawek,

1 galaretka.

Sposób przygotowania:

Dno tortownicy o średnicy 22 cm wyłóż papierem do pieczenia. Galaretkę przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu i odstaw do wystudzenia. Żelatynę namocz w zimnej wodzie. Odstaw na 10-15 minut, by napęczniała. Potem podgrzej na niewielkim ogniu, ale uważaj aby jej nie zagotować. Zdejmij z ognia, przestudź. Serki, cukier wanilinowy i cukier puder włóż do dużej miski. Zmiksuj. Do wystudzonej, płynnej żelatyny, dodaj łyżkę masy. Wymieszaj. Zabieloną żelatynę dodaj powoli do masy serowej. Zmiksuj. Masę serową wylej do tortownicy. Wstaw do lodówki, by masa lekko stężała. W tym czasie truskawki umyj i osusz, pozbaw szypułek, pokrój na kawałki. Poukładaj na serniku, zalej galaretką. Odstaw ponownie do lodówki do stężenia, tym razem na całą noc.

fot. Sernik z truskawkami bez pieczenia/Adobe Stock, GOStock

