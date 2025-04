Ciasta z czereśniami rozkochają w sobie każdego smakosza. Z czereśni można przyrządzić desery, ciasta, pierogi, kompoty, zupy. Czereśniowe ciasta to jeden z najlepszych pomysłów, by wykorzystać sezon. Ponieważ sezon na czereśnie jest w pełni, oto 3 propozycje na smakowite wypieki z dodatkiem czereśni, idealne i lekkie w sam raz na letnią aurę.

Sernik to prawdziwy klasyk, jeśli chodzi o ciasta na lato. Możesz przygotować go na zimno lub ciepło, w obu wersjach będzie pyszny i orzeźwiający. W tej wersji jest to czereśniowy sernik na ciepło.

Składniki:

15 dkg masła,

20 dkg mąki,

1 żółtko,

50 dkg twarogu do serników,

2 łyżki śmietany,

2 jajka,

opakowanie budyniu waniliowego,

20 dkg cukru,

40 dkg czereśni.

Sposób przygotowania:

Z mąki, masła, połowy cukru i żółtka zagnieć kruche ciasto. Zawiń je w folię i włóż na godzinę do lodówki. W tym czasie twaróg zmiksuj na jednolitą masę razem ze śmietaną, żółtkami, budyniem i pozostałym cukrem. Z białek ubij pianę, a następnie dokładnie, ale delikatnie wymieszaj ją z masą twarogową. Ciasto wyjmij z lodówki i rozwałkuj na grubość ok. 1,5 cm. Następnie wyłóż nim tortownicę i piecz ok. 10 min w piekarniku nagrzanym na 170 stopni. Na gotowe, lekko wystudzone ciasto wyłóż masę twarogową, na wierzchu ułóż wydrylowane czereśnie i piecz ok. 50 min.

fot. Ciasto z czereśniami: sernik z czereśniami/Adobe Stock, Antonino D'Anna

Ciasta ucierane są bardzo łatwe w przygotowaniu i możesz je zrobić w towarzystwie wszystkich owoców. W wersji czereśniowej będzie wilgotne, miękkie i będzie się idealnie komponować z mrożoną kawą czy lekkim orzeźwiającym drinkiem.

Składniki:

1,5 szklanki mąki pszennej,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

0,5 szklanki oleju,

4 jajka,

szklanka cukru,

aromat waniliowy (opcjonalnie),

czereśnie.

Sposób przygotowania:

Jajka utrzyj z cukrem na puszystą masę. Cały czas miksując, dodaj olej i miksuj jeszcze przez ok. minutę. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, a następnie partiami dodaj do masy, cały czas miksując. Na koniec dodaj aromat, jeśli go używasz. Wszystko dokładnie zmiksuj. Ciasto przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzchu ułóż wydrylowane czereśnie. Piecz około 40 min. w 180 stopniach. Gotowe ciasto posyp cukrem pudrem.

fot. Ciasta z czereśniami: ciasto ucierane/Adobe Stock, Ildi

Jeśli chcesz przygotować szybki i lekki deser na lato, postaw na ciasto jogurtowe. To doskonały pomysł na wykorzystanie sezonowych owoców oraz świeżych ziół. Ciasta na bazie jogurtu są lekkie i puszyste, rozpływają się w ustach i doskonale sprawdzają się w upalne dni. Można nawet zakwalifikować je do fit ciast z czereśniami.

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej,

3/4 szklanki cukru,

250 g roztopionego masła,

1 szklanki jogurtu greckiego,

3 jajka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

czereśnie.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Następnie dodaj je do miski i zmiksuj razem. Gotowe ciasto przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia, a na wierzchu ułóż wydrylowane czereśnie. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 25 min - do suchego patyczka. Gotowe ciasto wystudź i udekoruj cukrem pudrem.

fot. Ciasta z czereśniami i jogurtem/Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.07.2018.

