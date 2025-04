Reklama

Fot. Depositphotos

Zobacz też: Ciasto "Miętusek"

Istnieje wiele przepisów na ciasta z budyniem, często zastępuje on inne dodatki w wypiekach, jak. np. ciężkie kremy, czy bitą śmietanę. Budyń możemy wykorzystać w formie nadzienia (np. do pączków czy babeczek) lub przełożyć nim dwa kruche lub biszkoptowe placki.

Budyń możemy przyrządzić własnoręcznie w domu, bądź zakupić gotowy w proszku. Jeżeli jednak macie sporo wolnego czasu i chęci, poniżej przedstawiamy wam prosty przepis na domowy budyń.

Domowy budyń



Składniki:

1 szkl. mleka

1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka cukru

cukier waniliowy

Sposób przygotowania:

2/3 szklanki mleka zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. W 1/3 szklanki zimnego mleka dokładnie wymieszać mąkę, wlać do gotującego się mleka i ciągle mieszając na małym ogniu zagotować budyń.

Poniżej garść przepisów na pyszne ciasta z budyniem.

Kruche ciasto jabłkowo-budyniowe z pianką i kruszonką



Składniki:

Ciasto:

2 szklanki mąki

3 łyżki cukru

175 gram margaryny

łyżeczka proszku do pieczenia

3 żółtka

łyżka kwaśnej śmietany

Na przełożenie:

dżem/marmolada domowa z jabłek, ilość według uznania

Masa budyniowa:

gotujemy dwa budynie śmietankowe,wg.instrukcji na opakowaniu

Piana:

3 białka + 3 łyżki cukru

Kruszonka:

200 g mąki

100 g masła

100 g cukru

Sposób przygotowania:

Zagniatamy ciasto, którym wylepiamy dno dużej prostokątnej formy. Oczywiście formę wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto posypujemy tartą bułką i wykładamy równą warstwę dżemu. Teraz dokładnie mieszamy przestudzony budyń i delikatnie małymi porcjami rozkładamy na dżemie. Białka ubijamy na sztywną pianę i rozprowadzamy na budyniu. Na koniec posypujemy kruszonką.

Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i w temp.180 stopni pieczemy aż wierzch zbrązowieje.

Babeczki z kremem budyniowym



Składniki:

Ciasto:

30 dag mąki pszennej,

½ szklanki cukru pudru,

4 żółtka,

1 cukier waniliowy,

Krem:

1 ½ szklanki mleka,

5 łyżek mąki pszennej,

1 jajko,

2 żółtka,

½ szklanki cukru,

1 cukier waniliowy,

owoce z konfitury lub rodzynki.

Sposób przygotowania:

Ze składników na ciasto szybko zagniatamy kruche ciasto. Następnie wkładamy je do lodówki co najmniej na 30 minut. Foremki do babek smarujemy masłem i wylepiamy ciastem (ciasto najlepiej uprzednio rozwałkować). Przed upieczeniem ciasto w foremkach ponakłuwać widelcem.

Babeczki pieczemy 15 minut w temperaturze 180 stopni C. W czasie pieczenia przygotowujemy krem. Połowę mleka gotujemy z cukrem i cukrem waniliowym. Pozostałe mleko mieszamy z mąką, jajkiem oraz żółtkami, wlewamy do gotującego się mleka. Dokładnie mieszamy, zdejmujemy z ognia. Babeczki wypełniamy ostudzonym kremem.

Babka budyniowa



Składniki:

2 budynie waniliowe

1 i 1/2 półtorej szkl. śmietanki

1 i 1/2 półtorej szkl. mąki

1 i 1/2 półtorej szkl. cukru

6 jaj

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

cukier puder

Sposób przygotowania:

Żółtka ucieramy z cukrem, partiami wsypujemy na przemian budyń, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i dolewamy śmietankę.

Na koniec dodajemy pianę ubitą z białek i delikatnie mieszamy. Ciasto wkładamy do foremki wysmarowanej tłuszczem. Pieczemy ok. 45 minut w 180 stopniach C. Po upieczeniu posypujemy cukrem pudrem.

Budyniowiec



Składniki:

Biszkopt:

6 jajek

4 budynie śmietankowe

1 szklanka cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka mąki ziemniaczanej

cukier waniliowy

aromat śmietankowy

Krem:

1/2 litra śmietany 18%

2 galaretki pomarańczowe

Do dekoracji:

cukier puder

Sposób przygotowania:

Białka ubijamy na sztywną pianę, nadal ubijając dodajemy cukier, cukier waniliowy i żółtka. Do ubitej masy dodajemy wymieszane budynie z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia. Ciasto wylewamy do wysmarowanej tłuszczem prostokątnej formy o wymiarach 25 na 36 cm i pieczemy ok. 30 minut w temperaturze 170 st. C. Ostudzone i przekrojone na dwie części ciasto nasączamy wodą z aromatem śmietankowym.

Galaretki rozpuszczamy w 2 szklankach gorącej wody. Śmietanę miksujemy dodając tężejącą galaretkę. Kremem przekładamy biszkopty. Wierzch ciasta posypujemy cukrem pudrem.

Jabłecznik z budyniem



Składniki:

0,5 kg mąki

1 kostka margaryny

2 jajka

1 szklanka cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 budynie śmietankowe

jabłka (lub mus jabłkowy)

Sposób przygotowania:

Reklama

Ciasto zagniatamy i dzielimy na dwie części. Jedną część wykładamy na blachę, na to kładziemy jabłka pokrojone w plasterki, bądź mus jabłkowy. Następnie wylewamy gorący budyń i przykrywamy drugą połową ciasta. Pieczemy około godziny w temperaturze 180 stopni.