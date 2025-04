Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek przyjęcie, szczególnie komunijne, bez kilku słodkości na stole. Nie masz pomysłu na ciasta na Komunię? Postaw na klasyki, które sprawdzą się zawsze i wszędzie. Sernik, sernik na zimno, babka piaskowa, piernik, ciasto serowo- makowe i szarlotka będą smakować wszystkim! Są łatwe i szybkie do przyrządzenia, a także nie potrzebujesz wielu składników do tego, by je wykonać. Jeśli nie masz czasu na pieczenie, z łatwością kupisz je w każdej cukierni. Zobacz naszą galerię – prezentujemy 5 najlepszych ciast na Komunię!

Reklama