Ciasta na komunię w domu lub w ogrodzie powinny zachęcać do ich skosztowania, ale też być odporne na temperaturę pokojową czy tą panującą na zewnątrz. Ciasta na bazie kremów i bitej śmietany warto serwować o konkretnej godzinie lub celowo podać od razu po daniach gorących.

Menu na komunię koncentruje się głównie wokół dań obiadowych i przystawek, takich jak sałatki, koreczki czy roladki. Jeśli czujesz, że organizując komunię w domu nie podołasz wyzwaniu, bez zastanowienia zamów catering i wspomóż lokalny biznes. Warto też pokusić się o wynajęcie obsługi.

Ciasta na komunię możesz zamówić, ale podpowiadamy, jakie przepisy sprawdzą się, jeśli planujesz wykonać wypieki samodzielnie. Jeśli chodzi tort na komunię - decyzję o tym przedsięwzięciu rozważ dwukrotnie i pamiętaj, że dekorowanie takiego deseru np. lukrem cukierniczym to nie lada wyzwanie.

Brownie to idealna propozycja na ciasto komunijne, a dodatkowo bardzo szybkie w przygotowaniu. Klasyczne, lekko wilgotne i bardzo intensywne brownie praktycznie nie może się nie udać! Warto dodać do niego odrobinę proszku do pieczenia, by konsystencja nie przypominała gliny, a była bardziej "napowietrzona".

Składniki:

360 g masła,

600 g czekolady gorzkiej,

2 łyżki kakao,

6 jaj,

450 g cukru do wypieków,

200 g maki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szklanka obranych orzechów laskowych.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę, kakao i proszek przesiej. Lekko wymieszaj, aby składniki się połączyły. Czekoladę posiekaj drobno i odłóż. Masło rozpuść w rondelku i zdejmij z palnika. Dodaj do niego czekoladę, wymieszaj na gładki sos. Jajka umieść w naczyniu i roztrzep, dodaj cukier i wymieszaj. Następnie wlej sos czekoladowy. Do mokrych składników wsyp suche. Ciasto wlej do jednej większej lub dwóch mniejszych foremek. Piecz w temperaturze 165 stopni przez ok. 30-40 minut (do suchego patyczka).

fot. Ciasto na komunię: czekoladowe brownie/Adobe Stock, irina2511

Orzeźwiający cytrynowy sernik w połączeniu z lekką bezą to idealna propozycja na komunijne wypieki. Pamięta jednak, że łączenie ze sobą sera i bezy może skończyć się problematycznie, jeśli ser będzie nazbyt grudkowy.

Wybieraj więc ten dobrze zmielony twaróg na sernik lub zmiel go dokładnie samodzielnie. Cytrynowa nuta przełamie słodycz bezy i serowej masy. Jeśli marzy ci się klasyczny sernik jako ciasto na komunię, skorzystaj z przepisu na sernik wiedeński.

Składniki na spód:

200 g ciastek zbożowych lub owsianych,

50 g masła.

Składniki na masę serową:

750 g twarogu zmielonego dwukrotnie,

180 ml śmietany kremówki,

180 ml kwaśnej śmietany,

2 duże jaja,

3 żółtka,

1 i 1/4 szklanki cukru,

skórka z 2 cytryn,

sok z 3 cytryn,

2 łyżki mąki pszennej.

Składniki na bezę:

3 białka,

150 g cukru,

1 łyżeczka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Masło roztop i ostudź. Zmiksuj z ciastkami w blenderze. Masą o konsystencji mokrego piasku wyłóż tortownicę o średnicy 22 cm. Podpiecz w temp. 175°C przez ok. 11 min. Do wykonania masy serowej składniki muszą być w temp. pokojowej. Wszystkie umieść w misie miksera i wymieszaj. Nie rób tego zbyt długo, by jej zbytnio nie napowietrzyć. Masę serową wylej na podpieczony spód. Piecz w temp. 160°C przez 65 minut. Bezę przygotuj pod koniec pieczenia sernika. Białka umieść w misie z cukrem i sokiem z cytryny i ubijaj do otrzymania sztywnej piany. Sernik wyjmij z piekarnika, wyłóż na niego bezę. Wstaw, obniż temp. do 140°C i piecz ok. 30 minut bez termoobiegu. Po tym czasie obniż temp. do 120°C i piecz ok. 20 minut. Ciasto na komunię wystudź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika. Na noc umieść w lodówce.

fot. Ciasta na komunię: cytrynowy sernik z bezą/Adobe Stock, shustrilka

Ta propozycja świetnie sprawdzi się jako pyszne i szybkie ciasto, które możesz zjeść na jeden lub dwa kęsy. Nie wymaga użycia widelczyka - wystarczy wziąć je na serwetkę i ugryźć. Rozpieszcza kubki smakowe i przenosi do marzeń o lecie. Z tego przepisu wyjdą dwie tarty, więc możesz zmniejszyć ilość składników o połowę, jeśli chcesz.

Składniki na spód:

600 g mąki pszennej,

180 g cukru pudru,

220 g masła

szczypta soli.

Składniki na nadzienie:

1 kg malin,

230 ml soku z cytryny,4 jajka,

320 g cukru,

80 g mąki.

Sposób przygotowania:

Masło schłódź. Pokrój w kostkę. Zagnieć z pozostałymi składnikami i uformuj kulę. Spłaszcz, owiń folią i włóż do zamrażarki na kwadrans. Przygotuj dwie formy o wymiarach 30x20 cm - posmaruj je lekko masłem. Wyłóż papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkuj na grubość ok. 4 mm. Wyłóż nim formy. Włóż do lodówki na 30 minut. Ciasto nakłuj widelcem i włóż do piekarnika rozgrzanego do 190°C. Piecz min. 20 minut. Maliny i cukier umieść w rondelku i podgrzewaj, aż rozpuści się cukier. Zdejmij z palnika i odstaw do lekkiego wystudzenia. Sos malinowy przetrzyj przez sitko. Dodaj mąkę, jajko i sok z cytryny. Zblenduj. Nadzienie malinowe wylej na ciasto. Piecz 20-25 minut w temp. 160°C. Gotowe ciasto ostudź, pokrój na kwadraty i udekoruj malinami lub listkami mięty.

fot. Ciasto na komunię: tarta malinowa na komunię/Adobe Stock, lorabarra

Ciasto z budyniem zawsze jest świetną propozycją na spotkania rodzinne i uroczyste imprezy. Lekki i puszysty biszkopt w połączeniu ze słodkim budyniem i orzeźwiającymi owocami to idealny deser po komunijnym obiedzie.

Składniki:

kilogram gruszek (waga przed obraniem),

4 jajka,

160 g mąki pszennej typ 450,

30 ml zimnej wody,

120 g cukru,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

100 g zimnego masła,

2 opakowania budyniu waniliowego lub śmietankowego,

700 ml mleka.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski razem z proszkiem do pieczenia i wymieszaj. Białka oddziel od żółtek i ubij na sztywną pianę. Mniej więcej w połowie dodaj partiami cukier i ubij, aby powstała gęsta piana. Następnie dodaj zimną wodę i nie przerywając ubijania, dodawaj po jednym żółtku. Do masy jajecznej partiami dodawaj mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszaj szpatułką lub zmiksuj na niskich obrotach. Gruszki umyj, obierz i usuń gniazda nasienne. Połowę pokrój w kostkę, a połowę w plastry. Gruszki w kostce obtocz w mące i wrzuć do masy. Wymieszaj. Na wierzchu ułóż plastry gruszek. Całość wstaw do piekarnika (170 stopni) na ok. 45-50 minut. Wyjmij i wystudź. W rondelku zagotuj 3/4 mleka, a w pozostałej ilości rozpuść proszki budyniowe. Kiedy mleko zacznie wrzeć, wlej budynie i energicznie wymieszaj. Gotuj jeszcze chwilę, a następnie przełóż do miseczki i całkowicie wystudź. Budyń musi być zimny. Przykryj go dodatkowo folią, aby nie powstał "kożuch". Wystudzony budyń utrzyj z zimnym masłem. Upieczony biszkopt podziel na dwie części. Dolny blat wyłóż masą budyniową, przykryj drugim blatem i odstaw całość do stężenia.

fot. Ciasta na komunię: biszkopt z gruszką i budyniem/Adobe Stock, Roman

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.04.2021.

