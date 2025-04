Kruche czy piernikowe ciasto możesz zrobić kilka dni wcześniej, a francuskie kupić gotowe mrożone.

Maślane kwiatki i herbatniki zebry

Składniki:

- 30 dag mąki

- 25 dag miękkiego masła

- 12 dag cukru pudru

- cukier waniliowy

- odrobina mleka

- kilka łyżek marmolady lub powideł

- 1 łyżka kakao na zebry

Z mąki, masła, cukru pudru,

cukru waniliowego i mleka zagnieść ciasto, schłodzić,

rozwałkować, wyciąć foremkami kwiatki, w środku kwiatków wyciąć kółka, piec 25 min w 200°C,

pełne ciastka posmarować marmoladą, przykryć tymi z dziurką,

na zebry połowę ciasta zagnieść z kakao, oba ciasta podzielić na 4-5 kawałków, uformować wałki, ułożyć obok siebie wałki jasne i ciemne,

rozwałkować, wykrawać ciasteczka, piec 20 min.

Talarki z czekoladą

Składniki:

- 25 dag mąki

- 8 dag cukru

- 2 żółtka

- 12 dag masła

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia

- polewa czekoladowa

- 2 łyżki siekanych orzechów laskowych

Mąkę posiekać z masłem, dodać cukier, proszek do pieczenia i żółtka, zagnieść kruche ciasto,

owinąć w folię, wstawić na 2-3 godziny do lodówki,

rozwałkować, z ciasta wyciąć krążki,

ułożyć na blasze, piec ok. 15 min w 200°C, ostudzić,

ciasteczka z jednej strony posmarować polewą, kiedy zastygnie, odwrócić, wykonać paski z polewy, posypać orzechami.

Lukrowane pierścienie i kolorowe buźki

Składniki:

- 25 dag mąki

- 25 dag cukru pudru

- 15 dag masła

- 2 jajka

- owoce kandyzowane i lentilki do dekoracji

- 1 białko

- sok z cytryny

- barwniki spożywcze

Jajka utrzeć z 10 dag cukru, dodać do masła posiekanego z mąką,

zagnieść ciasto, schłodzić,

rozwałkować na grubość 1/2 cm, szklanką wyciąć duże krążki, a w nich małe kółka, tak by powstały pierścienie,

ciastka ułożyć na blasze, piec ok. 20 min w 200°C,

białko i pozostały cukier utrzeć z sokiem z cytryny, lukier zabarwić,

ciastka polukrować, krążki ozdobić lentilkami i kawałkami kandyzowanych owoców.

Paczuszki z jabłkami i wiatraczki

Składniki:

- opakowanie mrożonego ciasta francuskiego

- 2 jabłka

- cynamon

- żółtko

- orzechy i kandyzowane wiśnie

Ciasto rozmrozić, rozwałkować, pokroić na kwadraty,

jabłka obrać, pokroić na ósemki, oprószyć cynamonem,

kłaść po kawałku na połowie kwadratów, złożyć na pół, brzegi ciasta posmarować żółtkiem, zlepić,

na wiatraczki pozostałe kwadraty naciąć w 4 miejscach po przekątnych,

co drugi nacięty róg przylepić do środka kwadratu, ozdobić wiśniami,

wszystkie ciastka ułożyć na blasze, posmarować żółtkiem, piec ok. 20 min w 220°C, paczuszki posypać siekanymi orzechami.

Choinki, drzewka z posypką i piernikowe paluchy

Składniki:

- 75 dag mąki

- 35 dag miodu

- 1,5 szklanki cukru

- 7 dag masła

- 2 jajka

- łyżeczka sody

- przyprawa do piernika

- polewa czekoladowa biała i ciemna

- kolorowa posypka

- lukier

- łyżka maku

Zrumienić 2 łyżki cukru, dodać 2 łyżki wody, miód i resztę cukru,

zagotować, dodać przyprawę do piernika, przestudzić,

do mąki dodać miód, jajko, masło i sodę, zagnieść, odstawić,

oddzielić 1/3 ciasta, resztę rozwałkować, z części wyciąć choinki, z reszty gwiazdki w 3 wielkościach,

z pozostałego ciasta zrobić wałki, złożyć na pół, skręcić,

ciastka piec ok. 15 min w 190°C,

gwiazdki układać po trzy, by powstały drzewka, ciastka ozdobić wg uznania.

Trufle

Składniki:

- 20 dag czekolady

- 1 paczka

herbatników

- 50 ml słodkiej śmietanki

- 2 łyżki rodzynek

- posypka

Rodzynki opłukać, namoczyć, osączyć,

czekoladę rozpuścić w gorącej kąpieli wodnej,

wymieszać ze śmietanką, dodać pokruszone herbatniki i rodzynki,

z masy uformować kule, obtoczyć w posypce.

Wytrawne rybki

Składniki:

- 30 dag mąki

- 12 dag masła

- 1 żółtko

- łyżka śmietany

- łyżeczka proszku do pieczenia

- szczypta soli

Z podanych składników zagnieść kruche ciasto, schłodzić,

rozwałkować na grubość ok. 1/2 cm, foremką wyciąć rybki,

ułożyć na blasze, piec ok. 15 min w 200°C.

Romby z owocami

Składniki:

- 30 dag mąki

- 20 dag masła

- 10 dag cukru

- biała polewa

- owoce

Mąkę zagnieść z masłem i cukrem, schłodzić, rozwałkować, pokroić na romby,

piec 15 min w 200°C,

posmarować polewą, ozdobić.