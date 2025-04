Choinki z pierniczków według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na choinki z pierniczków:

Reklama

1/2 kostki roztopionego masła

1/2 szklanki płynnego miodu

jajko

łyżka przyprawy piernikowej

łyżka kakao

2/3 łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta soli

pół szklanki mąki razowej

2 szklanki mąki tortowej

duże białko

szklanka cukru pudru

pół łyżeczki esencji waniliowej

groszki do dekoracji

Jak zrobić choinki z pierniczków?

Roztopione masło wlewamy do miski i łączymy razem z płynnym miodem. Wbijamy jajko i wszystko dokładnie mieszamy. Doprawiamy przyprawą piernikową oraz kakao. Dosypujemy sodę oczyszczoną, sól oraz mąkę razową i tortową. Dokładnie wyrabiamy ciasto do uzyskania elastycznej kuli. Zawijamy w folię spożywczą i schładzamy przez pół godziny w zamrażarce. Blat podsypujemy mąką i rozwałkowujemy ciasto na pierniki. Wykrawamy gwiazdki o różnych wielkościach. Pieczemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia przez 8-10 minut w nagrzanym piekarniku do 170 stopni Celsjusza. W międzyczasie przygotowujemy lukier królewski. Ubijamy w misce białko z cukrem pudrem oraz esencją waniliową. Nakładamy lukier na pierniczki przekładamy warstwowo. Pozostawiamy do zastygnięcia.

Polecamy!

Zobacz inne pomysły na pierniczkiZobacz inne przepisy w formie wideo