Chia to nasiona bogate w kwasy omega -3, które doskonale sprawdzają się, jako baza zdrowych i pożywnych deserów. Zalane mlekiem krowim, migdałowym lub kokosowym tworzą delikatny i pyszny pudding. Po wstawieniu na 3-4 godziny do lodówki, zwiększają swoją objętość.

Ich smak jest neutralny, dzięki czemu możemy nadać swój indywidualny poprzez dodanie kakao, musu z mango lub spiruliny. Udekorowany deser z chia owocami jagodowymi lub prażonymi orzechami ma ciekawy balans pomiędzy chrupiącą, a budyniową teksturą.

Niezliczone właściwości prozdrowotne sprawiają, że powinny zagościć w naszej diecie na stałe. Nie tylko stabilizują poziom glukozy we krwi. Poprawiają również funkcjonowanie mózgu oraz usprawniają metabolizm. Sprawdź nasze przepisy na chia, które pozwolą Ci cieszyć się wyśmienitymi i niskokalorycznymi deserami!

Budyń z chia: przepis

Oto składniki na budyń z chia:

pół szklanki nasion chia

szklanka mleka

2 łyżki miodu

pół łyżki ekstraktu z wanilii

Jak zrobić budyń z chia?

Nasiona wsypujemy do wysokiego słoika. Zalewamy mlekiem, miodem oraz dorzucamy wanilię. Schładzamy w lodówce przez około 3 godziny. Zakręcamy dodatkowo pokrywką. Nasiona chia potroją swoją objętość tworząc konsystencję budyniu. Tak przygotowany deser z szałwii hiszpańskiej możemy udekorować owocami jagodowymi, prażonymi orzechami lub musem owocowym.

Chia deser: przepis

Oto składniki na chia deser:

puszka mleka kokosowego

pół szklanki miodu

pół szklanki nasion chia

dowolne owoce jagodowe

podprażone wiórki kokosowe

Jak zrobić chia deser?

Do miski wlewamy mleko kokosowe i miód. Dokładnie mieszamy. Przesypujemy nasiona chia i dokładnie łączymy ze sobą. Rozgrzewamy patelnię i podprażamy wiórki kokosowe. Miskę z chia wkładamy do lodówki na 3-4 godziny i czekamy aż cała masa spęcznieje. Tak przygotowany deser z chia dekorujemy owocami jagodowymi oraz wcześniej podprażonymi wiórkami kokosowymi.

Chia z mlekiem: przepis

Oto składniki na chia z mlekiem:

1,5 szklanki mleka

pół szklanki nasion chia

¼ szklanki kakao

3 łyżki miodu

pół łyżki cynamonu

szczypta soli

Jak zrobić chia z mlekiem?

Do miski wlewamy mleko i miód. Dokładnie mieszamy i dosypujemy kakao, cynamon, sól i nasiona chia. Całość przekładamy pod przykryciem do lodówki do spęcznienia. Trzymamy w lodówce przez około 3-4 godziny. Nasiona zwiększą swoją objętość trzykrotnie. Tak przygotowane chia z mlekiem świetnie smakuje z dodatkiem kawałków mango lub brzoskwiń.

