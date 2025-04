Cake pops - ciastka na patyku dla dzieci

Reklama

Cake pops – ciastka na patyku (Łatwy, czas przygotowania 2,5h)

Składniki:

Ciasto podstawowe:

135 g cukru drobnego białego w kartonie z zakrętką Cukier Królewski

3 łyżeczki kakao

125 ml mleka

60 g masła

170 g mąki pszennej

½ łyżeczki sody oczyszczonej

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka przyprawy do piernika

3 łyżeczki powideł ze śliwek

1 jajko

1 żółtko

Masa na około 25 ciasteczek (580 g ciasta):

170 g serka mascarpone

110 g orzechowo-czekoladowego kremu do kanapek

300 g czekolady (najlepiej białej lub deserowej)

1 łyżka oleju

Cukier perlisty Cukier Królewski (do dekoracji)

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wyjmujemy wcześniej z lodówki, by osiągnęły temperaturę pokojową. W niewielkim garnku mieszamy cukier, kakao i mleko. Podgrzewamy je, dodając po kawałku masła. Mieszankę gotujemy przez 2 minuty i odstawiamy do ostygnięcia. Tortownicę o średnicy około 20 cm lub keksówkę o wymiarach około 10 cm na 20 cm smarujemy masłem. Piekarnik rozgrzewamy do 170°C.

Gdy mieszanka kakaowa wystygnie, dodajemy do niej wymieszane: mąkę, przyprawy i sodę. Całość miksujemy. Dodajemy powidła i mieszamy masę łopatką lub łyżką. Ubijamy białko, a gdy będzie już sztywne, dodajemy po jednym żółtku, cały czas miksując. Mieszankę jajeczną przelewamy do misy z masą, delikatnie mieszamy bez użycia miksera, a następnie przelewamy całość do formy. Ciasto pieczemy ponad 40 minut. Jego gotowość sprawdzamy metodą suchego patyczka. Powinniśmy uzyskać około 580 g ciasta, które po ostygnięciu musimy rozkruszyć, usuwając podpieczone brzegi.

Okruszki ciasta ugniatamy z serkiem i kremem, ubijamy w kulę i po zawinięciu w folię spożywczą chowamy na kilkanaście minut do zamrażalnika. Ze schłodzonej masy wycinamy małymi foremkami kształty lub rolujemy kuleczki o średnicy nie większej niż 3 cm. Ponownie wstawiamy cisto do zamrażarki.

Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Maczamy w niej końcówki patyczków do lizaków i wbijamy je w wystudzone już porcje ciasta, nie dalej niż do połowy. Po raz kolejny chłodzimy ciasteczka. W międzyczasie podgrzewamy czekoladę, dodając do niej olej i dokładnie mieszając. Zimne ciastka na patyczkach zanurzamy w czekoladzie lub przy użyciu łyżeczki oblewamy je nią równomiernie. Obtaczamy w posypkach lub polewamy strużkami czekolady w kontrastującym kolorze. Najlepiej nadają się do tego czekolady białe lub deserowe. Mleczne są dość ciężkie i mogą powodować spadanie ciasteczek z patyczka. Sama masa będzie na tyle słodka, że dzieci nie zauważą gorzkiego smaku czekolady deserowej. Warto pamiętać, że biała czekolada szybko zastyga, trzeba się więc spieszyć z dekorowaniem jej powierzchni posypkami. Deserowa z kolei tężeje nieco dłużej, dlatego namoczone w niej cake popsy musimy na chwilę odstawić np. do wysokiej szklanki lub wbić w gąbkę florystyczną czy styropian.

Autorką przepisu i zdjęcia jest Agnieszka Piątkowska z Prettybaked.pl