Wilgotne i mocno czekoladowe ciasto to jeden z najsmaczniejszych wypieków. Z myślą o osobach, które musiały wyeliminować mąkę ze swojej diety zapraszamy do wypróbowania idealnego brownie według przepisu Kasi Bukowskiej!

Brownie

Oto składniki na brownie według Kasi Bukowskiej:

pół szklanki przecieru dyniowego

pół szklanki masła orzechowego

1/4 kakao

3 łyżki cukru waniliowego

3 łyżki płynnego miodu

jajko

pół łyżeczki sody oczyszczonej

1/4 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

Jak zrobić brownie?

masło orzechowe i puree z dyni przekładamy do miski i ucieramy za pomocą miksera. Dodajemy jajko i delikatnie zbieramy ciasto z brzegów miski. Dosypujemy cukier waniliowy. Wlewamy miód. Dodajemy do masy kakao, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i szczyptę soli. Przelewamy ciasto do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni Celsjusza na 30 minut. Wystudzone brownie możemy podawać z polewą czekoladową.

