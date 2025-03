Brownie to klasyczne ciasto czekoladowe, które podbiło serca miłośników słodkości na całym świecie. Jego charakterystyczna wilgotna konsystencja i intensywny czekoladowy smak sprawiają, że trudno mu się oprzeć. W poszukiwaniu zdrowszych wersji tego przysmaku coraz częściej sięgamy po nieoczywiste składniki, które wzbogacają brownie o dodatkowe wartości odżywcze.

Jednym z takich składników jest burak. To warzywo nie tylko dodaje ciekawego smaku, ale także sprawia, że ciasto staje się wyjątkowo wilgotne i puszyste, zachowując przy tym swoją głęboką czekoladową nutę. Zaskakujące? Zdecydowanie. Pyszne? Z pewnością!

Spis treści:

Klasyczne brownie z burakiem to połączenie głębokiego smaku czekolady i delikatnej słodyczy buraka. To idealny sposób na zdrowszą wersję tego tradycyjnego ciasta, która nadal rozpieszcza podniebienie. To także szybki sposób na tanie ciasto do kawy, które możesz podać podczas popołudniowego spotkania z bliskimi.

Składniki:

2 średnie buraki,

200 g gorzkiej czekolady,

150 g masła,

3 jajka,

100 g cukru trzcinowego,

100 g mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Buraki dokładnie wyszoruj, a następnie upiecz w 180 stopniach przez ok. 30-40 minut, aż będą miękkie. Po wystudzeniu zblenduj na papkę. Rozpuść czekoladę i masło w kąpieli wodnej, mieszając, aż uzyskasz gładką masę. Mąkę przesiej razem z proszkiem do pieczenia i solą. W osobnej misce ubij jajka z cukrem na puszystą masę. Do jajek dodaj stopniowo roztopioną czekoladę z masłem oraz puree z buraka. Dokładnie wymieszaj. Powoli, w kilku partiach dodawaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i solą, mieszając, aż składniki się połączą. Przelej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w temperaturze 180°C przez około 25-30 minut.

fot. Brownie z buraka: przepis/Adobe Stock, Maris Kiselovs

Jeśli zależy Ci na lżejszej wersji brownie, ta fit wersja będzie strzałem w dziesiątkę. To przepis ze zdecydowanie mniejszą ilością cukru, bez glutenu i z dodatkiem zdrowych tłuszczów. Idealne dla osób dbających o linię, ale nie chcących rezygnować z czekoladowych przyjemności. Wypróbuj także przepis na keto brownie, jeśli zależy ci na ograniczeniu węgli w diecie.

Składniki:

2 średnie buraki,

100 g gorzkiej czekolady (min. 70% kakao),

50 ml oleju kokosowego,

2 jajka,

50 g miodu lub syropu klonowego,

80 g mąki owsianej (można zmielić płatki owsiane),

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Buraki dokładnie wyszoruj i upiecz w 180 stopniach, aż będą miękkie (ok. 30-40 minut). Wystudź i zblenduj na papkę. Roztop czekoladę z olejem kokosowym w kąpieli wodnej. W osobnej misce ubij jajka z miodem i ekstraktem waniliowym (jeśli używasz). Do jajek dodaj puree z buraka i rozpuszczoną czekoladę z olejem kokosowym. Dokładnie wymieszaj. Dodaj mąkę owsianą, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Wszystko delikatnie połącz. Przelej masę do formy i piecz w temperaturze 180°C przez 20-25 minut.

fot. Fit brownie z buraka/Adobe Stock, manyakotic

Choć burak to główny składnik tego warzywnego brownie, jego smak nie jest dominujący. W klasycznym brownie czekolada gra główną rolę, a burak dodaje subtelnej słodyczy i lekko ziemistego tła, które wzbogaca całość.

Pozostałe składniki skutecznie maskują charakterystyczny smak warzywa. Nawet jeśli nie przepadasz za burakami, w brownie pokochasz ich delikatną nutę i czekoladową słodycz albo w ogóle nie zwrócisz na nią uwagi i uznasz, że to standardowe brownie (to akurat mam przetestowane na wielkich antyfanach warzywnych słodkości).

