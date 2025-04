Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

38 dag masy krówkowej z puszki

25 dag masła

3 tabliczki gorzkiej czekolady

4 łyżeczki kakao

2 szklanki cukru pudru

6 jajek

20 dag mąki

Przygotowanie:

1. Czekoladę i masło rozpuść w kąpieli wodnej.

2. Przełóż do miski, dodaj kakao i cukier puder.

3. Wszystko razem wymieszaj mikserem.

4. Do masy dodawaj partiami, ciągle mieszając, najpierw jajka, a potem mąkę.

5. 3/4 ciasta przełóż do wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą formy o wymiarach 22 na 22 cm.

6. Na ciasto wyłóż łyżeczką masę kajmakową i przykryj pozostałym ciastem.

7. Piecz ok. 35 minut w temp. 200 st. C.