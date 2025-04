Brownie [wym. brauni] to jeden z kultowych deserów kuchni amerykańskiej. Jego lekko zakalcowata konsystencja sprawia, że uwielbiają go miliony na całym świecie! Podstawowymi składnikami ciasta brownie są jajka, gorzka czekolada, cukier, masło i niewielka ilość mąki. Do brownie często dodaje się również posiekane bakalie lub owoce sezonowe - najczęściej wiśnie lub maliny. Deser można serwować także z bitą śmietaną lub kremem z serka mascarpone. Świetnie "broni się" również solo!

Przepis na brownie czekoladowe w tradycyjnej wersji

Oto składniki na czekoladowe brownie w wersji klasycznej:

200 g masła,

300 g gorzkiej czekolady,

3 jajka,

250 g cukru,

140 g mąki,

ulubione owoce lub posiekane orzechy.

Jak zrobić ciasto brownie? Piekarnik rozgrzej do 180 stopni C. W rondelku roztop masło, dodaj do niego 300 g czekolady, rozpuść na płynną masę. W oddzielnej misce jajka ubij z cukrem. Dodaj do nich czekoladę z masłem (lekko wystudzone). Zmiksuj. Powoli wmieszaj mąkę, ciągle miksując.

Do brownie dodaj teraz ulubione owoce lub posiekane bakalie. Jeszcze raz wymieszaj. Blachę do pieczenia natłuść i wyłóż papierem. Przelej masę czekoladową, wyrównaj. Piecz przez 20 minut. Pamiętaj o tym, że czekoladowe brownie ma specyficzną konsystencję - jeśli stopień upieczenia będziesz sprawdzać patyczkiem, nie powinien być on całkowicie suchy. Amerykańskie brownie musi być w środku nieco płynne. Lepiej przygotuj od razu 2 blaszki - to ciasto znika w mgnieniu oka!

Przepis na ciasto brownie z kremem mascarpone

Oto składniki na brownie z mascarpone i owocami:

Na brownie:

25 dag masła,

3 tabliczki gorzkiej czekolady,

4 łyżeczki kakao,

40 dag cukru pudru,

6 jajek,

20 dag mąki,

2 szczypty soli

Na krem do brownie:

25 dag serka mascarpone,

15 dag cukru pudru

Na wierzch:

30 dag truskawek, malin, jagód albo wiśni.

Jak zrobić czekoladowe brownie z kremem? Do rondla włóż masło i rozpuść razem z połamaną czekoladą w kąpieli wodnej. Do miski wlej przestudzoną masę, dodaj kakao i cukier puder. Wymieszaj mikserem. Do masy dodawaj partiami, mieszając jajka i mąkę. Brownie przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy około 24 cm. Piecz mniej więcej 35 minut w temperaturze 180 stopni C. Wystudzone brownie schłodź w lodówce.

Serek mascarpone utrzyj z cukrem pudrem i posmaruj nim wierzch brownie. Truskawki umyj, osusz na papierowym ręczniku i przekrój na połówki. Część połówek ułóż wokół brownie, resztę pokrój drobniej i ułóż na środku ciasta. Przed podaniem brownie udekoruj listkami melisy lub mięty.

