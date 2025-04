Brownie na bazie masy z warzyw to ciekawy pomysł na zastąpienie części mąki lub cukru w deserze. Sycąca fasola, soczysty burak lub słodkie bataty doskonale komponują się z gorzką lub mleczną czekoladą. Zobacz jak przygotować amerykański deser w lekkostrawnej wersji!

Brownie z fasoli

Oto składniki na brownie z fasoli:

puszka fasoli czerwonej

3 łyżki miodu

2/3 szklanki mąki pszennej

1/3 szklanki mielonych płatków owsianych

tabliczka czekolady

szczypta cukru

2 jajka

Jak zrobić brownie z fasoli?

Czerwoną fasolę z puszki przecedzamy i przelewamy zimna wodą. Przekładamy do miski i łączymy z przesianą mąką. W blenderze mielimy płatki owsiane. Tabliczkę czekolady roztapiamy w kąpieli wodnej i studzimy. Łączymy z roztrzepanym jajkiem i dokładnie mieszamy. Wszystko miksujemy i przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w 180 stopniach Celsjusza przez 40 minut. Tak przygotowane ciasto idealnie smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno posypane cukrem pudrem.

Brownie z cukinii

Oto składniki na brownie z cukinii:

3 średnie cukinie

5 łyżek miodu

pół szklanki mąki kokosowej

pół szklanki mąki pszennej

tabliczka czekolady

2 jajka

Jak zrobić brownie z cukinii?

Cukinię dokładnie myjemy pod bieżącą wodą. Obieramy ze skórki i pieczemy w nagrzanym piekarniku przez 15 minut w 180 stopniach Celsjusza. Ostudzoną cukinię blendujemy i odciskamy wodę. Dodajemy przesianą mąkę kokosową i pszenną. Dolewamy wcześniej roztopioną czekoladę w kąpieli wodnej. Na koniec dodajemy roztrzepane jajka. Zmiksowaną masę przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 40 minut. Podajemy na ciepło z lodami waniliowymi.

Brownie z buraka

Oto składniki na brownie z buraka:

3 duże buraki

szklanka mąki

tabliczka czekolady

2 jajka

2 łyżki cukru

Jak zrobić brownie z buraka?

Buraki gotujemy w gorącej i osolonej wodzie. Przecedzamy i ścieramy na tarce. Dodajemy przesianą mąkę, roztrzepane jajka i cukier. Roztapiamy czekoladę w kąpieli wodnej. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 35 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowane ciasto możemy dodatkowo polać gorzką czekoladą.

Brownie z batatów

Oto składniki na brownie z batatów:

duży batat

¾ szklanki mąki

pół szklanki ksylitolu

2 jajka

tabliczka czekolady

Jak zrobić brownie z batatów?

Batata gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez 20 minut. Następnie rozdrabniamy za pomocą tłuczka. Dodajemy przesianą mąkę, ksylitol i roztrzepane jajka. Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej i dolewamy do masy. Wszystko przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 35 minut w piekarniku nagrzanym do 190 stopni Celsjusza. Tak przygotowane ciasto możemy podawać z cukrem pudrem.

Brownie z ciecierzycy

Oto składniki na brownie z ciecierzycy:

puszka ciecierzycy

2 jajka

tabliczka czekolady

¾ szklanki mąki pszennej

¼ szklanki wiórków kokosowych

pół szklanki mleka

Jak zrobić brownie z ciecierzycy?

Ciecierzycę odcedzamy i dokładnie zgniatamy za pomocą tłuczka lub mielimy blenderem. Roztrzepane jajka łączymy z przesianą mąką, wiórkami kokosowymi i mlekiem. Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej i przelewamy do masy. Pieczemy w formie w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 35 minut. Tak przyrządzone brownie z ciecierzycy doskonale smakuje z dodatkiem cynamonu.

