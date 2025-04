Fot. Fotolia

Placki, ciasta, ciasteczka, cukierki… Obok ryb, sałatek czy zup, trudno wyobrazić sobie święta bez świątecznych wypieków. Uwielbiają je zarówno młodsi, jak i starsi, a z wigilijnego stołu to ciasta często znikają najszybciej.

Nic dziwnego, święta to bowiem czas, w którym możemy sobie nieco pofolgować, zapomnieć o wszelkich ograniczeniach, bo w końcu niebawem nowy rok, a co za tym idzie, nowe postanowienia.

W święta jedzą wszyscy, dlaczego więc my mielibyśmy sobie odmawiać? Tym bardziej, gdy na stole nie można opędzić się od pyszności. Każda pani domu może przygotować na święta swój specjał, jednak niektóre ciasta Polacy upodobali sobie bardziej niż pozostałe.

Które ciasta świąteczne kochają Polacy?

W tym miejscu nie można zacząć od makowca, ciasta kojarzonego z Bożym Narodzeniem w takim samym stopniu jak karp czy barszcz z uszkami. Makowiec królewski, z serem, czy z biszkoptem, a może tradycyjna strucla makowa z dużą ilością maku, rodzynek i śnieżnobiałej polewy? Nie ulega wątpliwości, że makowiec na świątecznym stole musi się pojawić, o czym świadczy też szeroki wybór tego ciasta na sklepowych półkach.

„W okresie przedświątecznym notujemy znaczący wzrost sprzedaży makowców, ale nie tylko ich. W cenie są chociażby pierniki. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy w przygotowaniach do świąt chcą zaoszczędzić nieco czasu na wypiekanie ciast” – mówi Arkadiusz Drążek z Zakładu Produkcji Cukierniczej Brześć.

Mianem króla świątecznych stołów w Polsce można by także obwołać sernik, a bogactwo jego rodzajów jest tak duże jak wyobraźnia polskich gospodyń, że wymienić tylko wiedeński, na herbatnikach, z czekoladą bądź na zimno. Bardzo sycący, trafiający w gusta niemalże każdego.

Świąteczne ciasta na stołach

Na świątecznym stole nie może zabraknąć piernika, tym bardziej, że nie jest to ciasto skomplikowane do upieczenia. Rodzajów, podobnie jak w przypadku sernika, również jest mnóstwo, m.in. z jabłkami, powidłami, czy tradycyjny z orzechami.

Odnośnie orzechów, są one dodatkowym składnikiem wielu świątecznych ciast chętnie konsumowanych przez całe rodziny. Kompozycje mogą się różnić, niektóre są wzbogacone o dodatki owoców, niektóre z kolei charakteryzuje gruba warstwa pysznej czekoladowej bądź śmietanowej masy. Gospodyniom lubiącym eksperymentować w kuchni, polecamy wypieki wzorowane na ich batonowych odpowiednikach – ciasta milky way, 3 bit, lub też rozpływające się w ustach tiramisu czy raffaello. Taki deser po świątecznej „wyżerce” jest w stanie ukoić podniebienie każdego.

