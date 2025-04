Ilość kalorii: 450

Czas przygotowania: 20 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 paczki herbatników

15 dag masła

20 dag cukru

4 łyżki kakao

120 ml wody

25 dag mleka w proszku

25 dag różnych orzechów (np. włoskich, laskowych)

Przygotowanie:

1. Herbatniki wsyp do płóciennego woreczka, pokrusz za pomocą wałka lub tłuczka.

2. Do rondelka włóż kawałki masła, cukier, kakao i wodę.

3. Powoli mieszaj i podgrzewaj, aż wszystkie składniki rozpuszczą się i utworzą płynną masę.

4. Do ciepłej masy wsyp pokruszone herbatniki i mleko w proszku, wymieszaj.

5. Masę połącz z posiekanymi na drobno orzechami.

6. Przygotowaną masę przełóż do prostokątnej foremki wyłożonej papierem do pieczenia lub folią spożywczą, schłodź.

7. Wstaw do lodówki, by dobrze zastygła (najlepiej na całą noc).

Przepis z "Przyjaciółki"