Przepis na blok czekoladowy powstał w latach PRL-u, gdy w sklepach zdobycie prawdziwej czekolady graniczyło z cudem. Deser, który miał być substytutem, szybko stał się prawdziwym hitem. Pomimo że teraz łatwo możemy zaopatrzyć się w najróżniejsze produkty, lata świetności bloku czekoladowego wcale nie minęły. Przepis na blok bazuje wprawdzie na tych samych składnikach, ale w wykonaniu każdej z babć czy mam, smakuje odrobinkę inaczej.

Przepis na blok czekoladowy w wersji klasycznej

Oto składniki na tradycyjny blok czekoladowy:

2 paczki herbatników,

15 dag masła,

20 dag cukru,

4 łyżki kakao,

120 ml wody,

25 dag mleka w proszku,

25 dag orzechów (laskowych lub włoskich).

Jak zrobić blok czekoladowy z herbatnikami i orzechami? Herbatniki wsyp do płóciennego woreczka, pokrusz za pomocą wałka lub tłuczka do mięsa. W sporym rondelku umieść kawałki masła, cukier, kakao i wodę. Powoli mieszając, podgrzewaj, aż wszystkie składniki rozpuszczą się i dokładnie połączą, tworząc pachnącą masę.

Do ciepłej masy wsyp pokruszone herbatniki i mleko w proszku, wymieszaj. Połącz z posiekanymi orzechami. Przygotowaną masę na blok przełóż do prostokątnej foremki wyłożonej papierem do pieczenia lub folią spożywczą, schłodź. Wstaw blok czekoladowy do lodówki, aby zastygł.

Przepis na blok z białej czekolady

Oto składniki na blok z białej czekolady:

20 dag dobrej białej czekolady,

1/2 szklanki orzechów laskowych,

1/2 szklanki pistacji,

1/2 szklanki suszonej żurawiny,

1/4 szklanki kandyzowanej skórki cytrynowej,

1/4 szklanki orzechów nerkowca.

Jak zrobić blok z białej czekolady? Orzechy ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw na 10 minut do piekarnika nagrzanego do 190°C. Podpieczone wyjmij i wystudź. Czekoladę rozpuść na parze.

Połowę orzechów i żurawiny oraz całą skórkę cytrynową wymieszaj z białą czekoladą. Niezbyt dużą prostokątną foremkę wyłóż papierem do pieczenia, wylej masę czekoladową z orzechami. Wierzch posyp resztą orzechów i żurawiny. Delikatnie wciśnij w czekoladę. Blok czekoladowy wstaw do lodówki na co najmniej 2 godziny.

Przepis na blok bakaliowy

Oto składniki na blok bakaliowy:

20 dag masła,

15 dag cukru,

150 ml wody,

40 dag mleka w proszku,

łyżka rumu,

1,5 szklanki mieszanych orzechów,

1/2 szklanki suszonej żurawiny,

5 dag kandyzowanego ananasa,

5 dag wiórków kokosowych.

Jak zrobić blok bakaliowy? W rondelku umieść pokrojone masło, cukier, dodaj wodę. Mieszając, podgrzewaj, aż wszystkie składniki połączą się. Przestudź. Połącz z mlekiem w proszku i rumem. Dodaj podprażone na suchej patelni orzechy oraz żurawinę, ananas i wiórki. Całość masy na blok dokładnie wymieszaj.

Prostokątną blaszkę wyłóż folią spożywczą. Przełóż do niej masę na blok, ubij łyżką. Gdy masa wystygnie, wstaw ją na 3-4 godziny do lodówki, by zastygła. Blok podawaj krojony w prostokąty.

