Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

20 dag dobrej białej czekolady

1/2 szklanki orzechów laskowych

1/2 szklanki pistacji

1/2 szklanki suszonej żurawiny

1/4 szklanki kandyzowanej skórki cytrynowej

1/4 szklanki orzechów nerkowca

Reklama

Przygotowanie:

1. Orzechy ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw na 10 minut do piekarnika nagrzanego do 190°C.

2. Podpieczone wyjmij i ostudź.

3. Czekoladę rozpuść na parze.

4. Połowę orzechów i żurawiny oraz całą skórkę cytrynową wymieszaj z czekoladą.

5. Niezbyt dużą prostokątną foremkę wyłóż papierem do pieczenia, wylej masę czekoladową z orzechami.

6. Wierzch posyp resztą orzechów i żurawiny.

7. Delikatnie wciśnij w czekoladę.

8. Odstaw do lodówki na 2 godziny.

9. Przed podaniem pokrój.