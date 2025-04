Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

20 dag podłużnych biszkoptów,

kakao do posypania.

Na krem:

50 dag serka mascarpone,

3 żółtka,

3 łyżki cukru pudru.

Do nasączenia:

2 filiżanki mocnego naparu kawy,

50 ml likieru kawowego.

Przygotowanie:

Tiramisu to najbardziej włoski deser ze wszystkich słodyczy. Tradycyjnie nie podaje się go jednak po obiedzie, tylko... na drugie śniadanie, szczególnie w upalne dni. Serwuje się go, gdy jest mocno schłodzony, nie tylko po to, by odświeżał, ale też by krem nie rozpłynął się zbyt szybko od gorąca. Na wyjątkowo ciepłe dni możesz tez podać błyskawiczne tiramisu z malinami.

To ciasto można zrobić z biszkoptowych blatów, ale w szybszej wersji (idealnej na lato!) użyj kruchych biszkoptów. Jak zrobić pyszne tiramisu?

Wymieszaj zimną kawę z alkoholem. Przygotuj krem: żółtka utrzyj z cukrem pudrem na gładką masę. Ciągle ucierając, dodawaj partiami serek. W małej kwadratowej tortownicy lub innej formie wyłóż na dnie połowę biszkoptów namoczonych w kawie z likierem. Na biszkopty wyłóż połowę kremu. Całość przykryj resztą biszkoptów nasączonych kawą, tak jak poprzednie, przykryj resztą kremu. Deser dobrze schłodź. Przed podaniem posyp z wierzchu kakao. Smacznego!

