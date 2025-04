Ilość kalorii: 70

Czas przygotowania: 100 min

Ilość porcji: 23

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

Beza:

2 białka

8 łyżek drobnego cukru

Krem:

2 żółtka

1/4 szklanki cukru drobnego

10 dag masła

skórka otarta z cytryny oraz wyciśnięty z niej sok

Przygotowanie:

1. Białka ubij na sztywną pianę.

2. Cały czas ubijając, wsypuj powoli cukier.

3. Miksuj jeszcze kilka minut, aż cukier się całkowicie rozpuści, a piana będzie sztywna i lśniąca.

4. Blachę wyłóż papierem do pieczenia.

5. Łyżeczką lub za pomocą szprycy cukierniczej wyciśnij na blachę 46 małych bez, średnicy ok. 2 cm.

6. Piecz 20 minut w temperaturze 125 stopni.

7. Po tym czasie zmniejsz temperaturę do 100 st. i piecz jeszcze 30 minut.

8. Żółtka ubij na parze na puszysty mus z cukrem, sokiem i skórką z cytryny.

9. Miękkie masło ubij na puch.

10. Miksując, dodawaj do niego po łyżce musu jajecznego.

11. Krem cytrynowy odstaw do lodówki na 30 min.

12. Zimne beziki smaruj kremem i składaj po dwa.