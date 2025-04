Beza przygotowywana na bazie białek to elegancki deser, który wbrew pozorom nie jest trudny w wykonaniu. Słodycz cukru przełamana kremowymi masami na bazie mascarpone lub kremówki, mogą być łączone z sosami lub świeżymi owocami jagodowymi. Sprawdź nasze przepisy na doskonałe bezy na co dzień i od święta i oczaruj gości!

Beza pavlova: przepis

Oto składniki na bezę pavlova:

Beza:

4 białka jajek

250 g cukru

łyżeczka octu

łyżeczka skrobi ziemniaczanej

laska wanilii

Krem:

400 g truskawek

100 g malin

4 łyżki cukru pudru

300 ml śmietanki kremówki

Jak zrobić bezę pavlova?

Rozgrzewamy piekarnik do 150 stopni Celsjusza. W mikserze ubijamy białka jaja na sztywno, dodajemy stopniowo cukier, do momentu, aż uzyskamy lśniącą powłokę piany. Dolewamy ocet, skrobię oraz ziarenka wanilii. Układamy bezę na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub macie silikonowej. Pieczemy przez godzinę. Odstawiamy do ostygnięcia i w międzyczasie kroimy truskawki. Łączymy je z malinami i cukrem pudrem. Całość miksujemy. Ubijamy śmietanę na sztywno i łączymy z owocami. Układamy krem na blacie bezy i podajemy oprószoną cukrem pudrem.

Ciasto bezowe: przepis

Oto składniki na ciasto bezowe:

10 łyżek masła

szklanka posiekanych orzechów

łyżka mąki

pół szklanki cukru

6 całych jajek

4 białka jajek

tabliczka czekolady

łyżka rumu

szczypta soli

łyżka skrobi ziemniaczanej

szklanka drobnego cukru

Jak zrobić ciasto bezowe?

Piekarnik rozgrzewamy do 160 stopni Celsjusza. Blachę wykładamy papierem do pieczenia lub silikonową matą. Orzechy pieczemy przez 15 minut do zbrązowienia. W międzyczasie ubijamy masło z cukrem do uzyskania puszystej konsystencji. Dodajemy żółtka jaj, ziarna wanilii oraz rum. Ubijamy białka jaj na sztywno w osobnej misie i dorzucamy cukier. Pieczemy ciasto w nagrzanym piekarniku przez 25-30 minut. W międzyczasie przygotowujemy bezę ubijając białka z cukrem na sztywno. Pieczemy przez 30 minut w piekarniku. Na ciasto wykładamy bezę i posypujemy prażonymi orzechami. Tak przygotowana beza, smakuje idealnie z dodatkiem sosu czekoladowego.

Tort bezowy z mascarpone: przepis

Oto składniki na tort bezowy z mascarpone:

Beza:

10 białek jaja

2 szklanki cukru

szczypta soli

ziarenka z laski wanilii

Krem z mascarpone:

2 opakowania mascarpone

200 ml śmietanki kremówki

pół szklanki cukru pudru

ziarenka z laski wanilii

3 łyżeczki soku z żurawiny

Jak zrobić tort bezowy z mascarpone?

Rozgrzewamy piekarnik do 130 stopni Celsjusza. Oddzielamy białka od żółtek . Ubijamy białka na sztywno z odrobiną soli. Dosypujemy cukier. Dzielimy masę na dwie części i pieczemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia przez 2 godziny. W międzyczasie przygotowujemy krem. Ubijamy kremówkę na sztywno i miksujemy razem z mascarpone. Dorzucamy cukier puder i ziarenka wanilii. Przełamujemy słodycz odrobiną soku z żurawiny. Przekładamy bezę kremem z mascarpone i dekorujemy świeżymi owocami lub sosem owocowym.

