Bananowiec to pyszne ciasto bez pieczenia, które nie dość że jest proste w przygotowaniu, to jeszcze niedrogie! Za pomocą raptem kilku składników wyczarujesz deser, który będzie idealny na cieplejsze dni - do jego przyrządzenia nie potrzebujesz piekarnika. Przyda się blender, ale nie jest to konieczne, żeby zrobić pyszny bananowiec.

Oto składniki na bananowiec według przepisu Kasi Bukowskiej:

1 opakowanie biszkoptów (podłużnych lub okrągłych),

5 bananów,

2 opakowania serka homogenizowanego waniliowego (w sumie 400 g)

2 galaretki cytrynowe rozpuszczone w 2 szklankach wrzątku,

woda z sokiem z cytryny do nasączenia biszkoptów,

1 galaretka pomarańczowa rozpuszczona w 2 szklankach wrzątku.

Jak zrobić bananowiec bez pieczenia? Biszkopty układaj na dnie przygotowanej wcześniej formy - np. okrągłej tortownicy. Teraz nasącz je wodą wymieszaną z sokiem cytrynowym. Pora na przygotowanie masy bananowej. 4 owoce obierz i połam na mniejsze części, a potem zblenduj je w misce. Do masy lepiej użyć dobrze dojrzałych bananów - będą słodsze. Jeśli nie chcesz rozdrabniać owoców blenderem, rozgnieć je widelcem. Do papki bananowej dodaj 400 g waniliowego serka homogenizowanego. Wszystko wymieszaj, dodaj wystudzone galaretki cytrynowe. Masę ponownie wymieszaj i wylej na biszkopty. Zrób to przez łyżkę, aby nie poprzesuwać ciastek.

Bananowiec musi stać teraz w lodówce, aż masa całkiem zastygnie. Gdy tak się stanie, obierz ostatniego banana i pokrój w plasterki. Ułóż je na cieście i zalej zimną galaretką pomarańczową. Gotowy bananowiec musi tężeć w lodówce przez kolejnych kilka godzin.

A może bananowiec w innej wersji? Przygotuj chlebek bananowo-kokosowy! Oto składniki:

10 dag masła,

1/3 szklanki wiórków kokosowych,

1/3 szklanki zmielonych orzechów włoskich,

10 dag cukru,

cukier waniliowy,

szklanka mąki pszennej,

1/2 szklanki mąki razowej,

2 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 duże jajka,

2 banany,

3 łyżki mleka.

Jak zrobić bananowiec pod postacią chlebka kokosowo-bananowego? Wiórki kokosowe upraż na suchej patelni. Ostudź. Masło utrzyj z cukrem. Nie przerywając ucierania, wbijaj pojedynczo jajka. Dosyp obie mąki wymieszane z proszkiem do pieczenia, a także orzechy. Dosyp wiórki kokosowe, wlej mleko. Na końcu dołóż pokrojone w kostkę banany. Wymieszaj całą masę na bananowca.

Foremkę keksową wysmaruj masłem i wysyp mąką. Wlej ciasto, wyrównaj i piecz 1-1,5 godziny w 180°C, aż do tzw. suchego patyczka. Gotowe ciasto wyjmij z foremki, ostudź. Bananowca można udekorować gęstym lukrem przygotowanym z cukru i śmietany, a wierzch posypać wiórkami świeżego kokosa.

