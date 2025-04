Babka wielkanocna z lukrem - przepis

Nie wyobrażamy sobie Wielkanocy bez pulchnej, pachnącej babki!

Reklama

fot. Fotolia

Składniki na babkę wielkanocną z lukrem:

2,5 szklanki mąki

2 dag świeżych drożdży

1/2 szklanki mleka

4 jajka

3 łyżki cukru

1 cukier waniliowy

18 dag masła

bakalie wg uznania

kolorowa posypka wg uznania

Na lukier:

1 białko

1,5 szklanki cukru pudru

Reklama

Sposób przygotowania babki wielkanocnej:

1. Przesiej mąkę do miski.

2. Wymieszaj drożdże z letnim mlekiem (uwaga, by nie było zbyt gorące!), odstaw na 15 minut w ciepłe miejsce.

3. Utrzyj jajka z cukrem i cukrem waniliowym.

4. Rozpuść masło i wystudź je.

5. Dodaj do mąki drożdże z mlekiem oraz jajka utarte z cukrem.

6. Zmiksuj.

7. Powoli dodawaj roztopione i wystudzone masło, cały czas miksując.

8. Dodaj bakalie wg uznania.

8. Przykryj ciasto czystą ściereczką i odstaw na 45 minut.

9. Foremkę posmaruj masłem i wysyp odrobiną mąki.

10. Nałóż do formy ciasto, ponownie przykryj i znowu odstaw na kolejne 45 minut.

11. Piecz około 45 minut w 175 stopniach.

12. Przygotuj lukier - białko delikatnie zmiksuj. Przesiej cukier puder i miksuj go razem z białkiem przez około 15 minut, aż lukier będzie miał gładką konsystencję.

13. Gotowym lukrem polej wystudzoną babkę.

14. Możesz udekorować babkę kolorową posypką lub bakaliami.