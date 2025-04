Bywa, że nazwy potraw podawanych na świąteczne stoły mają swoją niezwykle ciekawą i zawikłaną historię. Jedną z ciekawszych jest pochodzenie nazwy "babka", które określa jedno z tradycyjnych wielkanocnych ciast. Legenda głosi, że nazwa ta pochodzi od imienia Ali-Baba. Co ma piernik do wiatraka, możnaby zapytać? Ma, i to wiele!

Nazwa nawiązuje bowiem do bakalii i orzechów dodawanych do tego ciasta w czasach króla Stanisława Leszczyńskiego (XVIII w.). Dodatki te pochodziły wówczas głównie z krajów arabskich, w tym z Imperium Otomańskiego (dzisiejszej Turcji). Co ciekawe, podobno to sam król przyczynił się do wynalezienia jednego z rodzajów tego ciasta!

My dziś przygotujemy babkę piaskową. To, jak ją wykonać, pokaże nam Kasia, prowadząca stronę CoGotujeKasia.pl! Wesołych Świąt!