Babka orzechowa - przepis

Ciasto wzbogacone subtelnym smakiem migdałów i orzechów - niebo w gębie!

fot. serwis prasowy Lidl Deluxe

Składniki na 12 porcji babki:

3 całe jajka

3 żółtka

250 g cukru

400 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki kakao

2 łyżki mleka

150 ml oleju z orzechów włoskich

275 g mieszanki orzechów

2 łyżki bułki tartej

100 g mlecznej czekolady

2 łyżki masła

Sposób przygotowania babki orzechowej:

1. Całe jajka oraz żółtka ubij na puszystą pianę.

2. Stale miksując, dodaj cukier, mleko oraz olej.

3. W dużej misce połącz mąkę, kakao i proszek do pieczenia.

4. Orzechy drobno posiekaj.

5. Połowę dodaj do suchych składników.

6. Pozostałe orzechy odstaw.

7. Do mokrych składników dodaj stopniowo suche.

8. Całość wymieszaj mikserem lub łopatką.

9. Gotowe ciasto przelej do formy posmarowanej odrobiną tłuszczu i obsypanej bułką tartą.

10. Ciasto piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez mniej więcej 50 minut (aż wbity w ciasto patyczek będzie suchy).

11. Babkę wyjmij z piekarnika i odstaw ją w formie mniej więcej na 30 minut.

12. Po tym czasie wyjmij babkę z formy i studź do całkowitego ostygnięcia na kratce.

13. Czekoladę połam na kawałki i przełóż do miski ustawionej nad garnkiem z gotującą się wodą.

14. Dodaj masło i podgrzej, aż oba składniki się rozpuszczą i połączą.

15. Tak przygotowaną polewą polej babkę, a następnie obsyp ją z wierzchu pozostałymi posiekanymi orzechami.

Na podstawie materiałów prasowych Lidl Deluxe