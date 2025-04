Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej,

100 ml oleju rzepakowego,

3 dojrzałe banany,

2 jajka,

20 g cukru,

1 opakowanie cukru waniliowego,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka masła,

odrobina bułki tartej.

Przygotowanie:

Babka bananowa to idealna propozycja dla tych z was, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z gotowaniem - jest szybka i prosta do przygotowania. Zachwyca delikatną słodyczą bananów (dzięki temu do masy można dodać zdecydowanie mniej białego cukru) oraz aromatyczną, waniliową nutą.

Poza tym babka bananowa to świetny pomysł na wykorzystanie mocno dojrzałych bananów.

Mąkę przesiej do dużej miski. Dodaj sodę i proszek do pieczenia. Banany rozgnieć widelcem. Do drugiej miski wlej olej, dodaj rozgniecione banany, oba rodzaje cukru i roztrzepane jajka. Partiami dodawaj mąkę wymieszaną z sodą i proszkiem. Całość wymieszaj drewnianą łyżką, aż składniki się ze sobą połączą. Piekarnik nagrzej do 180 stopni C. Ciasto przełóż do formy wysmarowanej masłem i oprószonej bułką tartą. Piecz babkę bananową 45-50 minut (do suchego patyczka). Babkę bananową podawaj udekorowaną lukrem albo polewą czekoladową.

