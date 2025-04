Sezon na maliny zaczyna się w lipcu i trwa aż do października. Warto jak najwięcej korzystać nie tylko ze smaku tych pysznych owoców, ale również z ich dobroczynnych właściwości! Warto przy tym podkreślić, że maliny mają raptem 30 kalorii w 100 gramach. Zawierają mnóstwo kwasu foliowego, więc powinny jeść je ciężarne. Mają w sobie także dużo witaminy C, dzięki czemu ich spożywanie poprawia pracę układu odpornościowego. Maliny potrafią też złagodzić bóle menstruacyjne.

Przepis na babeczki z malinami

Oto składniki na francuskie babeczki z malinami według Kasi Bukowskiej:

arkusz ciasta francuskiego,

łyżka cukru,

jajko,

opakowanie cukru wanilinowego,

1/2 łyżeczki nalewki malinowej (opcjonalnie),

1/2 szklanki śmietany kremówki,

szklanka malin,

pomarańcza.

Jak zrobić francuskie babeczki z malinami? Rozwiń arkusz ciasta francuskiego i zetrzyj na niego nieco wyparzonej skórki z pomarańczy - wystarczy starcie jej z około 1/2 owocu. Teraz ciasto posyp cukrem wanilinowym i ponownie zwiń je w ciasny rulon.

Rulonik pokrój na 8 równych plastrów. Każdy z nich włóż do zagłębienia w foremce na muffinek - na filmiku Kasia Bukowska prezentuje, jak robić to w prawidłowy sposób! Wstaw babeczki na 8-10 minut do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni C.

Teraz przejdź do przygotowywania kremu. Do miseczki wsyp cukier, dodaj jajko i opcjonalnie wanilię albo nalewkę malinową. Wymieszaj. Dolej śmietanę. Ponownie wymieszaj. Podpieczone babeczki wypełnij kremem. Znowu wstaw je do piekarnika na 10 minut, w połowie pieczenia dokładając na wierzch każdej babeczki po kilka malin. Po upieczeniu możesz dodatkowo posypać je cukrem pudrem i obłożyć listkami świeżej mięty.

