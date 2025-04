Babeczki uwielbiają chyba wszyscy. Ich wypełnienie pozostawia duże pole do popisu - przepis na babeczki nie musi wcale być wyłącznie deserowy. Równie często przyrządza się babeczki na słono, np. z farszem warzywnym lub serowym. Taka przekąska może być świetną podstawą menu na imprezę! Najpopularniejsze są zdecydowanie babeczki czekoladowe, które świetnie smakują również z dodatkiem owoców sezonowych: wiśni, malin, truskawek, jagód lub borówek.

Przepis na babeczki z budyniem

Oto składniki na babeczki z budyniem:

Na ciasto:

20 dag mąki,

12 dag masła,

2 żółtka,

7 dag cukru pudru

Budyń:

500 ml mleka,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

2 łyżki mąki pszennej,

2 żółtka,

3 łyżki cukru,

cukier wanilinowy,

5 dag masła

Dodatki do babeczek:

10 łyżeczek powideł śliwkowych,

masło do wysmarowania foremek,

cukier puder do posypania.

Jak zrobić babeczki budyniowe? Kawałki schłodzonego masła posiekaj z mąką. Rozkrusz w palcach. Dodaj cukier puder i żółtka, wymieszaj, zagnieć kruche ciasto. Zawiń je w folię spożywczą, schłodź. W 3/4 szklanki mleka rozmieszaj ziemniaczaną i pszenną mąkę oraz żółtka. Pozostałe mleko zagotuj z cukrem, cukrem wanilinowym i masłem. Wlej do niego masę z żółtkami, mieszając gotuj na małym ogniu, aż budyń zgęstnieje. Przestudź.

Ciasto cienko rozwałkuj. Wykrawaj z niego nieco większe i mniejsze krążki. Większymi wylep natłuszczone, karbowane foremki na babeczki. Do każdej włóż po łyżeczce powideł, a potem budyń. Przykryj mniejszym krążkiem ciasta, zlep brzegi. Piecz babeczki przez około 30 minut w temperaturze 180 stopni C. Oprósz cukrem pudrem.

Przepis na babeczki drożdżowe

Oto składniki na babeczki drożdżowe:

5 dag masła,

35 dag mąki,

10 dag cukru,

3/4 szklanki mleka,

2 duże jajka,

20 g drożdży,

szczypta soli

Na masę serową do babeczek:

35 dag zmielonego twarogu,

10 dag cukru pudru,

łyżeczka cukru wanilinowego,

3 łyżki rodzynek.

Jak zrobić babeczki drożdżowe z masą serową? Przygotowanie rozpocznij od przyrządzenia rozczynu z drożdży: w miseczce pokrusz drożdże, dodaj po łyżce cukru i mąki i tyle letniego mleka, by rozczyn miał gęstość śmietany. Wymieszaj i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 15-20 minut.

Do miski wsyp resztę mąki, cukier, jajka i sól. Wlej rozczyn i resztę mleka. Wymieszaj. Pod koniec do masy na babeczki dodaj rozpuszczone i przestudzone masło. Ser utrzyj w drugiej misce razem z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym. Masę serową wymieszaj z rodzynkami. Małe foremki do babeczek wysmaruj masłem i posyp mąką. Do każdej miseczki włóż porcję ciasta. Odstaw babeczki do podrośnięcia. Na cieście połóż łyżeczkę masy serowej. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz babeczki z masą sernikową przez około 25 minut w temperaturze 180 stopni C.

