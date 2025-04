Babeczki czekoladowe wypiekane w papilotkach to ciekawy pomysł na słodki prezent na zbliżający się Dzień Mamy. Przygotowywane na bazie kakao, z czekoladowymi drażetkami lub czekoladą mleczną zachwycają smakiem. W wersji fit doskonale komponują się z malinami lub bananami, dzięki czemu są wilgotne i delikatne. Sprawdź nasze przepisy na babeczki czekoladowe!

Babeczki czekoladowe fit: przepis

Oto składniki na babeczki czekoladowe fit:

puszka cieciorki

4 jajka

pół szklanki miodu

pół szklanki kakao

łyżeczka sody oczyszczonej

3 łyżki oleju kokosowego

łyżeczka ekstraktu waniliowego

4 łyżeczki dropsów czekoladowych

Jak zrobić babeczki czekoladowe fit?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza i smarujemy blachę na muffinki olejem i wykładamy bułką tartą. W innej wersji możemy wyłożyć papilotkami. Do blendera wkładamy cieciorkę, jajka, miód, kakao, sodę oczyszczoną i olej kokosowy. Wszystko dokładnie miksujemy na gładko. Wylewamy masę do papilotek. Do każdej babeczki wrzucamy parę drażetek czekoladowych. Pieczemy przez 20 minut do suchego patyczka. Tak przygotowane babeczki czekoladowe idealnie smakują jako lekki deser dla najmłodszych.

Babeczki czekoladowe z malinami: przepis

Oto składniki na babeczki czekoladowe z malinami:

2 szklanki mąki

szklanka cukru

szklanka dropsów czekoladowych

pół szklanki kakao

łyżeczka sody oczyszczonej

łyżeczka ekstraktu waniliowego

2 jajka

szklanka jogurtu greckiego

pół szklanki mleka

pół szklanki oleju

pół szklanki czekolady mlecznej

szklanka świeżych malin

Jak zrobić babeczki czekoladowe z malinami?

Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza i wykładamy blachę do pieczenia papilotkami. W pierwszej misce miksujemy mąkę, cukier, odrobinę drażetek czekoladowych, kakao i sodę oczyszczoną. W drugiej ubijamy jajka, jogurt, mleko oraz olej. Łączymy suche składniki z mokrymi i wlewamy masę do papilotek. W każdej układamy świeże maliny. Pieczemy przez 20 minut do suchego patyczka. Babeczki czekoladowe najlepiej podawać z sosem czekoladowym.

Babeczki czekoladowe z bananami: przepis

Oto składniki na babeczki czekoladowe z bananami:

4 dojrzałe banany

150 ml oleju

3 jajka

100 g cukru

200 g mąki

3 łyżki kakao

łyżeczka sody oczyszczonej

Jak zrobić babeczki czekoladowe z bananami?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza i wykładamy blachę do pieczenia papilotkami. Miksujemy banany w blenderze razem z olejem i cukrem. Mieszamy w misce mąkę, kakao oraz sodę oczyszczoną i dokładamy do masy bananowej. Przekładamy do papilotek i pieczemy przez 20-25 minut. Tak przyrządzone babeczki czekoladowe doskonale smakują z dodatkiem bitej śmietany.

