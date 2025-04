Amoniak spożywczy

Jest to znany środek spulchniający, który ma podobne zastosowanie jak proszek do pieczenia czy soda oczyszczona. Wypieki z jego udziałem są puszyste, delikatne i o lekko bąbelkowej strukturze. Surowe ciasto z jego dodatkiem możemy zamrozić na dłuższy czas i wykorzystać na później. Jest zdrowszy niż proszek do pieczenia. Podczas wypieku wydziela się charakterystyczny zapach, który następnie znika po dłuższej chwili.

Ciasteczka amoniaczki

Oto składniki na ciasteczka amoniaczki:

kostka masła

3 łyżeczki cukru waniliowego

pół szklanki cukru

2 jajka

łyżka śmietany

łyżeczka amoniaku spożywczego

2 szklanki mąki

cukier puder

Jak zrobić ciasteczka amoniaczki?

W dużej misce miksujemy masło z cukrem do uzyskania gęstej i puszystej masy. Dodajemy jajka, kwaśną śmietanę i dokładnie wszystko mieszamy. Rozpuszczamy amoniak spożywczy i dodajemy do mieszanki. Możemy zastąpić go proszkiem do pieczenia, ale nie uzyskamy tak doskonałego efektu. Dosypujemy wcześniej przesianą mąkę i miksujemy. Zakrywamy folią spożywczą i schładzamy całość w lodówce przez około 4 godziny. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Stolnicę podsypujemy mąką i wykładamy ciasto. Rozwałkowujemy na grubość około 0,5 cm. Roztrzepujemy lekko białka i smarujemy za pomocą pędzelka cukierniczego wierzch wykrojonych ciastek. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy przez 15 minut do uzyskania złocistego koloru. Tak przygotowane ciasteczka z amoniakiem studzimy na kratce i podajemy oprószone cukrem pudrem.

Amerykany ze śmietaną

Oto składniki na amerykany ze śmietaną:

200 g mąki

łyżeczka amoniaku

pół szklanki cukru

50 g masła

jajko

3 łyżki śmietany

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić amerykany ze śmietaną?

W dużej misce mieszamy wcześniej przesianą mąkę razem z cukrem i amoniakiem. Dodajemy masło w mniejszych kawałeczkach oraz roztrzepane jajka. Dolewamy śmietanę i ekstrakt waniliowy do smaku. Dłońmi mieszamy całość do uzyskania zwartej kuli. Przekładamy do lodówki do schłodzenia. Oprószamy stolnicę mąką i wykładamy ciasto. Dokładnie rozwałkowujemy na cienki placek. Wykrawamy dowolnie wybrane kształty i smarujemy roztrzepanym żółtkiem lub białkiem. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia lub matą silikonową. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza i pieczemy całość przez 15 minut. Studzimy ciasteczka na kratce przez około 20 minut. Oprószamy cukrem pudrem lub lukrem przygotowanym z cukru i soku z cytryny. Tak przygotowane ciastka możemy przechowywać przez dłuższy czas.

