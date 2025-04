Reklama

W święta Bożego Narodzenia tradycyjnym ciastem jest makowiec. Czy to strucla, czy tort makowy - mak na stole świątecznym musi być, bo jest symbolem płodności, mający przynieść dostatek na cały rok. Nie wyobrażamy sobie również Gwiazdki bez tradycyjnego piernika, keksa i korzennych ciasteczek. Wszystkie bożonarodzeniowe powinny zawierać mnóstwo bakalii.

Oczywiście można odejść od tradycji i postawić na inne wypieki. Często na polskich stołach goszczą serniki, baby, miodowce. Specjalnie dla tych szukających odrobiny świeżości na bożonarodzeniowym stole proponujemy świąteczne ciasto czekoladowe oraz gwiazdkowe kolorowe kruche ciasteczka.

Świąteczne ciasto czekoladowe

Połączenie czekolady i orzechów włoskich nastraja świątecznie. Przepyszne ciasto rozpływające się w ustach zachwyci każde podniebienie.

Składniki potrzebne do przygotowania:

2 szklanki mąki

1 szklanka cukru,

140 g masła,

1 szklanka mleka,

4 łyżki kakao,

2 jajka,

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią

Polewa:

6 łyżek mleka,

4 łyżki kakao,

70 g masła,

2 szklanki cukru pudru,

1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią,

1 szklanka orzechów

Sposób wykonania:

W rondelku zagotować masło, mleko i kakao. Ostudzić.

Mąkę przesiać do miski, dodać sodę, cukier, cukier waniliowy, sól i dokładnie wymieszać. Jajka dodać do składników suchych, razem z ostudzonym masłem z kakao. Dokładnie wymieszać wszystko łyżką.

Okrągłą foremkę wyłożyć papierem do pieczenia, po czym przełożyć ciasto. Wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, piec 25-30 minut.

Przed zakończeniem pieczenia przygotować polewę - w rondelku rozpuścić masło, mleko i kakao. Po zdjęciu z ognia dodać cukier i wanilię.

Upieczone i lekko ostudzone ciasto posmarować ciepłą polewą. Posypać posiekanymi orzechami.

Gwiazdkowe kruche ciasteczka

Radosne, kolorowe kruche ciasteczka, które lubi każdy, a najbardziej najmłodsi domownicy. A ile frajdy w ich przygotowaniu!

Składniki potrzebne do przygotowania:

3 szklanki mąki

1 szklanka cukru

2 żółtka

kostka margaryny

szczypta soli

kolorowe pisaki z lukru

Sposób wykonania:

Margarynę siekamy z mąką, dodajemy cukier, szczyptę soli oraz żółtka.

Zagniatamy ciasto, formujemy kulę, owijamy folią spożywczą i wkładamy na godzinę do lodówki.

Schłodzone ciasto wałkujemy i foremkami wycinamy ciasteczka. Pieczemy w piekarniku w 200 stopniach około 10 minut.

Po wyjęciu i wystudzeniu zdobimy ciastka kolorowymi pisakami.

Błyskawiczny makowiec na cieście babkowym

Składniki potrzebne do przygotowania:

1,5 szklanki mąki

1,5 szklanki cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

5 jajek

kostka margaryny

2 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier waniliowy

masa makowa

Sposób wykonania:

Margarynę roztapiamy. Po ostudzeniu łączymy z wszystkimi składnikami ciasta (oprócz masy makowej) i miksujemy na jednolitą, gładką masę.

Wylewamy na formę wyłożoną papierem do pieczenia i nakładamy kleksy z masy makowej Pieczemy w 180 stopniach przez około 40 minut.

Po wystudzeniu makowiec można polać lukrem, lub posypać cukrem pudrem.