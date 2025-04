– Nie wolno ci tego zrobić! – zaprotestowałem gwałtownie, kiedy moja matka stwierdziła, że psa trzeba oddać do schroniska.

– To niby co mam z nim zrobić? Zabrać go do miasta? – wzruszyła ramionami.

Przygryzłem wargę i nic nie odpowiedziałem. Matka nie lubiła zwierząt. Była pedantką, która całe życie goniła i nas, i ojca do sprzątania, a potem i tak po nas poprawiała. Pies w jej wypolerowanym mieszkaniu to było nie do pomyślenia. A jednak biedny Karo nie mógł trafić do schroniska.

Przecież ten pies był prawdziwym przyjacielem mojego dziadka, a teraz, kiedy jego pana zabrakło, codziennie biegał na cmentarz i godzinami leżał przy jego grobie. Psia miłość była chyba silniejsza niż ludzka. Dziadek Ignacy od śmierci babci mieszkał sam. Za nic nie dał się przekonać matce, że powinien przeprowadzić się do nas, a dom na wsi sprzedać.

– Starych drzew się nie przesadza – powtarzał uparcie.

– Ale przecież nie może tata mieszkać tu sam. No, młodszy się tata nie robi.

– Dam sobie radę, jeszcze nie jestem niedołężny. Zresztą co ja bym robił w tym waszym mieście.

Fakt, dziadek nie lubił miasta. Kochał przyrodę, las i zwierzęta. Ale żadne z jego dzieci zamieszkać na wsi nie chciało. Nawet w odwiedziny przyjeżdżały jakby z musu. Jedynym wnukiem, który uwielbiał spędzać u dziadków wakacje, byłem ja. Wyrodziłem się – jak czasem mawiała moja mama, a ja chyba byłem podobny do dziadka.

Pies był przywiązany do drzewa

Kiedy przyjechaliśmy do dziadka którejś niedzieli, zastaliśmy w jego kuchni czarnego kundelka. Zwinięty w kłębek na kozetce stojącej przy kuchennym piecu wzbudził natychmiast niechęć mojej mamy.

– Kto to widział, żeby pies spał na łóżku! – oburzyła się. – Poszedł ty stąd!

Pies zerwał się wystraszony i schował się pod stół. Mama, krzywiąc się, spojrzała na zwolnione już miejsce, na którym zostały kłaczki psiej sierści.

– Jak tata może pozwalać, żeby pies kładł się na kozetkę? A w ogóle to co to jest za pies? Skąd go tata wziął?

– Zostaw go w spokoju – odezwał się w końcu dziadek. – On już swoje przeżył, należy mu się odrobina luksusu – uśmiechnął się do psiaka. – No nie, Karo?

Pies szczeknął i niepewnie przysunął się do nóg dziadka. Zerkał przy tym w stronę matki niechętnie.

– Skąd go wziąłeś, dziadku? – spytałem. Byłem wtedy licealistą. Moje marzenia o własnym psie już dawno rozwiały się w zderzeniu ze stanowczym protestem matki. Wtedy dziadek opowiedział mi, jak podczas jednego ze spacerów po lesie znalazł Karo przywiązanego do drzewa, głodnego, zmokniętego i zmarzniętego.

– Był ledwie żywy – powiedział dziadek.

– Wziąłem go na ręce i przyniosłem do domu. Sam by nie dał rady dojść. Wyleczyłem go, odkarmiłem. Długo chorował, jeszcze teraz utyka na prawą łapę, ale doszedł do siebie. No i został i tak sobie żyjemy we dwóch.

– No chyba tata oszalał I co zamierza tata z nim zrobić?

– Jak to co? – dziadek zmierzył moją mamę długim spojrzeniem. – Nic. Jest tu ze mną i dobrze. Zmieścimy się we dwóch, miejsca wystarczy.

– A na co tacie potrzebny taki kłopot? Trzeba go oddać.

– Nigdzie nie będę go oddawał. Jest moim przyjacielem. Prawda, Karo? – pogładził psi łeb, a Karo zaskomlał i polizał dziadka po ręce.

Mama natychmiast rozpoczęła swój ulubiony monolog, jak to dziadek powinien sprzedać dom, pieniądze podzielić między dzieci i sam przeprowadzić się do nas do miasta albo do wuja Jędrka.

– Już ty przestań, Agata, bo słuchać cię nie mogę – zdenerwował się dziadek. – Jak umrę, to zrobisz, co zechcesz, a na razie daj mi święty spokój.

Kłótnia wisiała w powietrzu, bo matka na ogół nie odpuszczała. Lubiła, żeby jej było na wierzchu. Ale tym razem dziadek wstał, gwizdnął na Karo i skierował się do drzwi.

– Idziesz z nami na spacer, Witek? – spytał. Pewnie, że poszedłem. Wolałem spacerować po lesie, niż słuchać zrzędzenia matki.

Wtedy, na tym spacerze, dziadek był dziwnie milczący. Wreszcie powiedział coś, co bardzo dobrze pamiętam do dziś.

– Wiesz, Witek, ja już nie jestem najmłodszy. Obiecaj mi, że gdyby coś mi się stało, zaopiekujesz się Karo.

– Niby co ma ci się stać, dziadku? – oburzyłem się, że w ogóle tak myśli.

– No, gdybym zachorował albo umarł.

– Nie mów tak, dziadku – poprosiłem.

Bardzo kochałem dziadka i myśl o jego śmierci mnie przerażała.

– Mogę nie mówić – zgodził się. – Ale Karo to młody psiak, może mnie przeżyć i co z nim wtedy będzie? Zaopiekujesz się nim? To bardzo mądry pies.

– Zaopiekuję się – obiecałem. – Przyrzekam ci, dziadku.

Potem oczywiście o tym zapomniałem

Mój dziadek był zdrowym mężczyzną, nic mu nie dolegało, a ja zdałem maturę, poszedłem na studia i poznałem Ewę, moją obecną żonę. Miałem coraz mniej czasu, żeby jeździć do dziadka na wieś.

Rok temu wzięliśmy z Ewą ślub, a za kilka miesięcy miał się urodzić nasz syn. Wszystko układało się dobrze, aż nagle dwa tygodnie temu dziadek przewrócił się na spacerze, dostał wylewu i już się nie podniósł. Zmarł na miejscu. Sąsiedzi opowiadali, że Karo przybiegł i strasznie wył. Tak wył i tak biegał wokół sąsiadki, że natychmiast domyśliła się, że musiało wydarzyć się coś złego. Pobiegła za nim, ledwo dysząc, jednak na jakikolwiek ratunek było już za późno. Dziadek nie żył.

Po pogrzebie matka natychmiast zadecydowała, że dom trzeba sprzedać, bo po co ma stać pusty i niszczeć, a przecież nikt nie będzie tu mieszkał.

– No, a psa trzeba oddać do schroniska – stwierdziła.

Wtedy przypomniała mi się prośba dziadka. Przecież mu przyrzekłem, że zaopiekuję się jego psem, gdyby coś mu się stało… Muszę tej obietnicy dotrzymać. Czułem, że nie mógłbym spojrzeć w lustro, gdybym wiedział, że Karo cierpi w schronisku. Przecież był przyjacielem dziadka!

– Nie zgadzam się – zaprotestowałem, patrząc na matkę.

– Na co się nie zgadzasz? – spojrzała zaskoczona. – To ja z wujem Jędrkiem zadecydujemy, co z domem. Chyba nie myślisz tu zamieszkać?

– Nie pozwolę oddać Karo do schroniska – powiedziałem stanowczo.

Teraz już nie tylko matka patrzyła na mnie ze zdziwieniem.

– A co zamierzasz z nim zrobić? – zapytał wuj.

– Zabiorę go do siebie – oznajmiłem, zerkając niepewnie na żonę.

– Chyba oszalałeś!

– Obiecałem kiedyś dziadkowi, że się nim zaopiekuję, gdyby jemu… gdyby dziadek… – jąkałem się. – No, gdyby dziadkowi coś się stało – wydusiłem z siebie wreszcie.

– Obiecałeś? – zdziwienie mojej mamy było ogromne. – No, zawsze mówiłam, że ten mój ojciec był dziwny. Prosić wnuka o takie rzeczy?

– Niby dlaczego jest to dla mamy takie dziwne? – odezwała się milcząca dotychczas Ewa. – Dziadek kochał Karo, uratował mu życie, martwił się o niego. A Karo kochał dziadka – dodała po chwili. – Przecież widzi mama, jak on ciągle biega na ten cmentarz.

– No tak, biega – przyznała niepewnie mama. – Ale ty się zgadzasz, dziecko?

– Na co?

– No, żeby wziąć do domu tego psa.

– Skoro Witek tego chce. Zresztą sama miałabym wyrzuty sumienia, gdybym

wiedziała, że Karo został oddany do jakiegoś schroniska, że tęskni tam i jest nieszczęśliwy.

– No, jak tam sobie chcecie – w głosie matki słychać było niechęć i niezadowolenie. – Tylko żebyście wiedzieli, że ja byłam przeciwna.

Zachciało mi się śmiać

Niby co nam z tej świadomości, że mama była przeciwna? No, ale cóż, charakter mojej mamy był niezmienny, ona musiała podkreślić swoje zdanie, żeby w razie czego mogła oznajmić: „A nie mówiłam? Przecież wiedziałam, że mam rację”. Wracaliśmy do domu we trójkę. Ewa siedziała z tył, a obok niej leżał Karo. Był smutny, od czasu do czasu wydawał z siebie krótki skowyt.

– Nie martw się, piesku – tłumaczyła mu po cichu Ewa, głaszcząc go delikatnie po głowie. – Teraz będziesz mieszkał z nami, będziemy o ciebie dbać. A twojego pana

będziemy odwiedzać, obiecuję – dodała.

– Nie gniewasz się, Ewcia? – zapytałem.

– O co?

– Że wzięliśmy Karo. Niedługo będziemy mieli dziecko, a tu jeszcze pies…

– Nie gniewam się – pokręciła głową. – W sumie to zawsze chciałam mieć psa.

– Ja też – roześmiałem się. – Tylko matka nigdy się nie zgadzała. Ona nawet na dziadka nakrzyczała, jak pierwszy raz zobaczyła Karo. Już wtedy chciała go oddać, tylko dziadek nie pozwolił. Ja naprawdę nie mogłem postąpić inaczej, nie mogłem nigdzie oddać Karo. Dziadek by mi nie wybaczył. I ja sam sobie bym nie wybaczył.

Ewa tylko kiwała głową i powoli głaskała psi łeb, który Karo położył jej na kolanach. Tak samo jak kiedyś kładł dziadkowi. Najwidoczniej uznał moją żonę za swoją nową panią. I niech tak zostanie.

