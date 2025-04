Wszystkie uwielbiałyśmy Ewelinę, odkąd tylko pojawiła się w naszym biurze. I podczas naszych spotkań, gdy akurat nie było jej z nami, nieustannie o niej mówiąc, plotkując na potęgę, nie mogłyśmy się nadziwić, co też trzyma ją przy tym „starym zgredzie”.

Reklama

„Stary zgred”!

My dwie z Baśką byłyśmy od niego nawet starsze, a inne „dziewczyny” w podobnym wieku. Miał skończoną czterdziestkę. Przy dwudziestce z hakiem Eweliny, różnica wieku między nimi była znacząca. I budziła w nas – naturalną chyba? – niechęć. Ewelina wyglądała jak wróżka z bajki i trochę nią była. To nie jedynie kwestia urody – wielkich oczu, nieskazitelnie mlecznej cery, długich, gęstych włosów noszonych tak, by spływały jedwabistą falą na plecy, ramiona, piersi… Idealnej figury, dziewczęco smukłej. Sposobu ubierania się – w kwieciste, powłóczyste szatki. Przede wszystkim jednak emanowała czarem.

Każdy jej ruch miał w sobie harmonię i wdzięk, a jej ciepły uśmiech coś w człowieku topił, łagodził. Polerował ostre krawędzie i kanty. Uśmiechała się do każdego i każdemu miała do powiedzenia coś miłego. Już sam jej widok z rana, takiej wyspanej, świeżej, pełnej radości życia i optymizmu, poprawiał nam wszystkim nastrój, nam, kobietom mniej lub więcej sponiewieranym przez życie. Powinnyśmy były być zazdrosne o jej urzekającą młodość i to, że ściągała na siebie każde spojrzenie. To nawet dosyć dziwne, że starałyśmy się zawsze zabierać ją ze sobą, zapraszałyśmy taką smarkulę, w dodatku „nową”, my, stare kumpele, w tym samym biurze od lat, zatopione w gęstym sosie zupełnie obcych jej spraw, przyzwyczajone do wspólnych wyjść w piątek po pracy, a czasem również i w tygodniu, w miarę jak w naszych domach ubywało dzieci i obowiązków.

Ewelina była młodsza od naszych córek – mojej i Baśki – więc traktowałyśmy ją jak dzieciaka. Jednocześnie zależało nam, by się z nią „zaprzyjaźnić”. Chociaż na tyle, na ile to mogło być możliwe. Jakoś nas to odmładzało, budziło dawne uśpione emocje, wspomnienia. Chociaż nawet nie chciała nam mówić po imieniu („Nie mam śmiałości, nie mogę się przełamać”). W końcu byłyśmy starsze od jej mamy.

Ale to właśnie my z Baśką najbardziej się do niej zbliżyłyśmy… Coś mnie niepokoiło w jej zachowaniu i słowach… Nie była typem dziewczyny, która lubiłaby mówić o sobie. W ogóle mało się odzywała, komunikowała się ze światem głównie poprzez to przepiękne spojrzenie i przez uśmiech. My jednak byłyśmy jej ciekawe, więc ciągle zadawałyśmy pytania.

Odpowiadała grzecznie, raczej krótko, konkretnie, nie zapędzając się w zwierzenia. W ten sposób dowiedziałyśmy się, że pochodzi z niewielkiego miasta na Mazowszu, od niedawna mieszka z chłopakiem, a właściwie dojrzałym mężczyzną, że próbują coś razem „zbudować”, że jest w nim zakochana po uszy, a przy okazji może zaoszczędzić na wynajmie mieszkania.

Że rodzice wciąż się o nią troszczą, chcieliby, żeby kontynuowała edukację i studiowała choćby zaocznie, ale „nigdy nie miała głowy do nauki”, więc… Bezradne, przepraszające spojrzenie. Wszystko, co opowiadała, pasowało do ogólnego o niej wyobrażenia: wypuszczona w świat panienka z „dobrego domu”, wychuchana, przyzwyczajona do tego, że świat wokół niej się kręci, cieplarniany kwiat albo przecudnej urody kotek, który wręcz nie ma innej możliwości, niż spaść na cztery łapy, bo zawsze komuś się spodoba, zawsze ktoś będzie ją kochał.

Im dłużej była w naszym biurze, tym bardziej ją lubiłyśmy, choć przecież każda inna „nowa”, szczególnie z tych młodszych, prędzej czy później budziła irytację. Przychodziły i zaraz odchodziły, często bez uprzedzenia, żegnane zresztą bez żalu, całe w pretensjach, niezadowolone, znudzone, nieszczęśliwe, że w ogóle muszą coś robić, a nie gadać przez te swoje ukochane komórki.

Imprezowiczki, wesołe panny, patrzące na nas jak na mamuty, relikty dawnych epok. Nie domyślające się nawet, jak prędko będą takie, jak my. Jak to szybko zleci. Ewelina nie trzymała się z nimi blisko, nigdy, pewnie jej zazdrościły, pewnie nie mogły znieść konkurencji. Podejrzewam jednak, że z nami też by nie trzymała, gdybyśmy nie namawiały jej, nie zapraszały i nie cieszyły się tak wyraźnie jej balsamicznym towarzystwem.

Mimo że konsekwentnie „nie mogła jej przez gardło przejść” forma „ty” i mimo upływu czasu, pogaduszek przy lunchu, wspólnych wypadów „na kawę” czy też „na piwo”, zwracała się do mnie per pani, miałam wrażenie, że w jakimś stopniu zaprzyjaźniłyśmy się. Chyba mnie właśnie spośród wszystkich lubiła najbardziej. Pewnie dlatego, że wbrew metryce wciąż czuję się młoda, pełna energii, życia. I nigdy się nie mądrzę, nie pouczam, nie doradzam, nawet jeśli mam wielką ochotę. Gryzę się wtedy w język – nie chcę być dla nikogo mentorem.

Więc zawsze chętnie słuchałam, co ma do powiedzenia, nawet jeśli to było takie skąpe. Ale nie komentowałam, choć nieraz mnie język świerzbił. Bo kto to widział, żeby taka dziewczyna dała się chłopu zakopać w norze, nie używała życia za młodu, jak trzeba. Przecież nawet my, mamuty, mamy ochotę gdzieś czasem wyjść, włożyć fajne ciuchy, umalować się, błysnąć – i potańczyć, zjeść kolację na mieście, spotkać ludzi, czasem nawet niewinnie poflirtować z jakimś facetem, ot tak, dla rozrywki i lepszego samopoczucia. Człowiek jest istotą społeczną, nie może się wyizolować.

Tymczasem wyglądało na to, że jeśli Ewelina gdzieś w ogóle wychodzi, to tylko z nami po pracy, ale i wtedy spogląda na zegarek. Jej facet nie lubił towarzystwa, nie lubił spotkań, nie lubił ludzi. Pragnął ciszy, spokoju i miłej łagodnej kobiety w domowych pieleszach. Najlepiej w kapciach. Na kanapie przed telewizorem.

– Nie mam nic przeciwko takiej egzystencji – upierała się.

– Ale Ewelina, jesteś taka młoda, śliczna, jak się teraz nie wyhasasz, to potem się to odbije, zobaczysz, jakieś nieszczęście z tego wyniknie, gdy zaczniesz szaleć w średnim wieku…

– Eee – uśmiechała się rozbrajająco – ja nie z tych szalejących. Lubię spokój. Lubię być z Piotrem sam na sam, wcale się z nim nie nudzę,on ma tyle do powiedzenia, nie potrzebuję innych.

– Ale wiesz, czasem warto wiedzieć, jak się ktoś w towarzystwie zachowuje, jaki jest w relacji z innymi. Może wcale nie taki, jak sobie wyobrażasz. Może by ci coś w nim przeszkadzało, czego nie dostrzegasz teraz.

– Och, nie zawsze jesteśmy sami, czasem spotykamy się z jego rodzicami albo z bratem i bratową…

– A z twoimi rodzicami?

– Rzadko. Nie mają śmiałości tu przyjeżdżać, a ponieważ Piotr ich nie lubi, my też ich nie odwiedzamy. Właściwie ma rację, są tacy przewrażliwieni na moim punkcie, nadopiekuńczy.

– A ty lubisz jego rodziców?

– Tak sobie.

Nie ja zadawałam te pytania, nie inwigilowałam, nie chciałam się wtrącać. Dziewczyna ma swoje życie, dajmy jej wieść je tak, jak jej się podoba – myślałam sobie. Ale mnie też coś w tym wszystkim niepokoiło. Jej łagodność. I te od czasu do czasu wygłaszane cichym głosem deklaracje:

– Wiem, że muszę nad sobą pracować, nie wszystko będzie się zawsze toczyć tak, jak ja chcę. Chyba tego dotychczas nie rozumiałam: że w związku trzeba się dostosować. Prawda?

– Ależ ty się bez przerwy dostosowujesz, dziewczyno!

– Do tanga trzeba dwojga, ale prowadzi zawsze facet.

Gdzie to wyczytała? Na Facebooku? Czy usłyszała od tego swojego? Ja tam nie wiem, czy miłość to tango. Może na początku. Na dłuższą metę raczej orka na ugorze. I ten pług wlecze się we dwoje, z mozołem. Jakoś to jej próbowałyśmy tłumaczyć, ale gadały zawsze moje koleżanki. Baśka, Joasia, Ela.

Właśnie chyba dlatego, że miała dość ich kazań, to do mnie zadzwoniła pewnego późnego wieczoru. Andrzej spojrzał ze strachem – telefon o tej porze? Coś się komuś musiało stać. Miał rację. Była tak zapłakana, że nie mogła mówić, z jej gardła wydobywały się urywane, histeryczne szlochy. Wreszcie wybełkotała z trudem:

– Czy ja mogłabym do pani przyjechać?

– Oczywiście. Tylko gdzie jesteś?

– Nieważne, nie wiem. Proszę mi napisać adres, spróbuję złapać taksówkę. Nieraz rozmawiałam z Andrzejem o Ewelinie, wiedział o niej sporo, choć jej nie widział.

– Zaraz tu będzie. Jakiś kryzys…

– Jasne.

Gdy stanęła w drzwiach, aż mnie zamurowało



Trzęsła się cała i szlochała jak mała dziewczynka. Twarz miała opuchniętą, włosy potargane, ubranie w nieładzie, pozarzucała na siebie wszystko, co udało jej się złapać.

– Wejdź, kochanie… Wyraźnie kulała. – Co się stało?

– Nic, pokłóciliśmy się z Piotrem. Nie chcę tam wracać – znowu się rozpłakała i nie mogła wydobyć z siebie słowa. Jakoś ją uspokoiliśmy w końcu. Oczywiście nie było mowy o spaniu. Po dłuższej rozmowie przyznała, że Piotr pchnął ją, przewróciła się na szafkę i rozbiła palec u nogi. Był już mocno spuchnięty, purpurowy. Andrzej napierał, żeby jechać do szpitala, zrobić prześwietlenie.

– W jaki sposób cię pchnął i czy tylko pchnął? Jesteś pewna, że cię nie uderzył? Może powinniśmy to zgłosić na policję?

– Nie, nie, proszę pana! Nie! On nie chciał, to tak samo wyszło, naprawdę, to ja się zachwiałam, to moja wina, on nie chciał, żebym poleciała na szafkę, nie chciał mi zrobić krzywdy. Słowo honoru. To wszystko w ogóle przeze mnie, to ja się awanturowałam. A palec nie jest złamany, mogę nim ruszać. Nic się nie stało.

Patrzyła na nas przerażona



Może nawet zaczęła żałować, że u nas jest. Co mieliśmy zrobić? Rano zostawiłam ją w domu, ona sama zadzwoniła do biura, że zachorowała, i nie przyjdzie. Wcześniej wymogła na mnie, bym nikomu, absolutnie nikomu o niczym nie wspomniała. Dotrzymałam słowa, a kiedy wróciłam, już jej w naszym mieszkaniu nie było.

Następnego dnia przyszła normalnie do biura i dyskretnie oddała mi klucz. Mrugnęła przy tym porozumiewawczo, a nawet – nigdy bym nie przypuściła – szelmowsko.

– I co, Ewelinko? – napadłam ją w toalecie. – Jak się sprawy mają?

– Dobrze! – znowu ten szeroki słodki uśmiech. – Piotr mnie przeprosił.

– Ja myślę – mruknęłam.

– Ale co dalej?

– Nic. To – machnęła stopą odzianą w skarpetkę i klapek – był wypadek. Po prostu wypadek. Niepotrzebnie histeryzowałam, nastraszyłam was. Ale dziękuję, bardzo jestem wam wdzięczna, pani i panu Andrzejowi. Patrzyłam na nią uważnie. Wierzy w to, co mówi? Sprawiała wrażenie szczerej.

Jak trudno trzymać język za zębami



Kiedyś w końcu, przy piwie z Baśką, opowiedziałam jej całą historię. Zrobiła wielkie oczy.

– Do mnie też kiedyś przyjechała. Nie, wtedy jeszcze nie doszło do rękoczynów, ale ten jej wywalił ją z domu w środku nocy. Nagadał jej, że jest głupia i nic niewarta, że szkoda na nią jego cennego czasu. Nie miała gdzie pójść, biedna… Czy ty wiesz, że ona nie ma żadnej koleżanki w swoim wieku? Nie mówiąc o przyjaciółce. Niewiarygodne, co?

– Niewiarygodne. Próbowałaś z nią rozmawiać, coś jej wytłumaczyć? Przecież to nie może trwać, to ich „budowanie”. Marną budowlę wznoszą.

– No, wiesz… Zawsze to samo. Kocha go, a on kocha ją. Dobrze im razem, „docierają się”. A że bywają „nieporozumienia”, różne „wypadki” – każdemu się zdarza.

– Pewnie, jasne. Zależy, jak często i w jakim stopniu. No ale w końcu to jej życie. Nie jest ubezwłasnowolniona, może odejść, wynająć sobie mieszkanie. Nie jest dzieckiem. W każdym razie nie naszym.

– Trochę jeszcze jest… – Ma dwadzieścia pięć lat. Baśka wzruszyła ramionami.

– A twoja Ewcia? Starsza jest, a trzęsiesz się nad nią, tak jak ja nad Mają. Gdyby coś takiego którąś z nich spotkało…

– Ale to nasze córki. – Może powinnyśmy dotrzeć do jej rodziców? Powiedzieć im o tych historiach, o ty, co się dzieje. Jakoś pewnie można do nich dotrzeć przez internet, poszukać, poszperać.

– Nie wiem, czy należy się wtrącać wbrew Ewelinie. Nie podobałoby się jej to. Do niczego nie doszłyśmy, ale też Ewelina nie składała nam więcej nocnych wizyt. Tylko coraz częściej przychodziła do pracy smutna i jeszcze mniej mówiła na swój temat. Jeśli zdarzało jej się być wesołą, to w sposób trochę nienaturalny, sztuczny, wymuszony. Podejrzany. Nie miałam śmiałości wypytywać. Ani Baśka. Inne koleżanki przyzwyczaiły się do jej stylu.

Ten olśniewający uśmiech skrywał wszelkie rany, traumy



Ale chyba nie mogło być aż tak bardzo źle, skoro wciąż potrafiła nas nim obdarzać. Aż tak bardzo źle… Co za nonsens, co za obłuda. Ewelina zasługuje na samą śmietankę – myślałam. Dziewczyna, za którą nikt nie może się nie obejrzeć z zachwytem, miła, skromna i delikatna, w biegu po sukces w życiu od urodzenia uplasowana na najlepszej linii. Tymczasem – uwiązana jak na smyczy.

Biernie poddana rzece zdarzeń, bezwolnie płynąca z prądem. Na kanapie przed telewizorem z mężczyzną, dla którego jest lalką. Czasem lekiem na frustrację, ale zawsze też kozłem ofiarnym. Nawet nie wiemy, jak często. Przypatrywałam się jej uważnie. Co będzie dalej? Czekałam na ruch z jej strony. Czy przyjdzie pogadać. Miałam nieraz ochotę nią potrząsnąć, nakręcić jak sprężynę, uruchomić coś w niej. Ale nie potrafiłam. Bo jakie miałam prawo i kompetencje? A potem zwolniła się z pracy.

Regulaminowo, przepisowo, choć bez szumnego pożegnania. Ogłosiła wszem i wobec, że wyjeżdżają razem za granicę, szukać szczęścia w innych krajach. Aż mnie zmroziło. Będzie jeszcze bardziej na jego sznurku…

Do końca wobec mnie i Basi zachowywała się tak, jakby nie było tych upiornych, przynajmniej dwóch, o jakich wiedziałyśmy, nocy. Wszystko w porządku, fajnie. I nie wiem dziś, co się z nią stało, co zrobiła ze swoim życiem. Minęło kilka lat, nigdy się nie odezwała, nie nawiązała kontaktu. Ja z nią też nie. Nie upierałam się, nie nalegałam. Czasem tylko, jak nie mogę spać, stają mi przed oczami te cudne brązowe oczy, z taką ufnością wpatrzone w świat. Chciałabym wiedzieć, ale może i lepiej, że nie wiem…

Reklama

Zobacz więcej kryminalnych historii:

„Zakochałam się w Januszu od razu. Gdybym wiedziała, że zamorduje mojego męża, dalej bym go kochała”

„Obrobiłem dom bandziora działającego w gangu porywaczy dla okupu. Tak odkryłem, gdzie jest moja siostra”

„Matka chciała mnie tylko dla siebie. Skłamała, że mój ojciec nie żyje. Nie zasłużyła na życie po tym, co zrobiła”