Siedział na ławce kilkanaście metrów od kościoła. Przed nim na ziemi leżała czapka. Mężczyzna po pięćdziesiątce, a może młodszy? W przypadku tych bezdomnych i żebraków trudno określić wiek. Mężczyzna nie stanął ani nie uklęknął przy samym wejściu do świątyni, jak to z reguły mają w zwyczaju żebrzący.

Siedział na ławce sztywno wyprostowany. Ten i ów zatrzymywał się, żeby rzucić jakieś drobniaki. Mężczyzna za każdym razem kiwał w podziękowaniu głową. Widziałem go pierwszy raz, więc poprosiłem żonę, by zaczekała, i zbliżyłem się do niego. Napotkałem spojrzenie jasnych oczu. Sięgnąłem do portfela, wyjąłem dziesięć złotych. Zerknąłem do czapki u jego stóp. Złotówki i drobniejsze nominały, jedna czy dwie dwójki. Wrzuciłem banknot. Mężczyzna spojrzał na mnie zaskoczony i skinął głową.

– Bóg panu zapłać – powiedział.

Mam taki zwyczaj, że daję jałmużnę każdemu, kogo jeszcze nie znam, ale tylko jeden raz. Za to mój datek jest o wiele większy niż innych. Chrystus kazał udzielać wsparcia potrzebującym, ale nie nakazywał utrzymywać ich stale z własnej krwawicy. Pieniądze, jaki zbiorą, powinny być szansą na poprawienie swojego losu, a nie służyć tylko wygodzie. Wsparcie musi mieć swoje granice.

– Boga w to nie mieszajmy – odezwałem się. – Lepiej byś, człowieku, wziął się za jakąś robotę, skoro masz zdrowe ręce. Siedzisz tutaj i żebrzesz, nie wstyd tak?

Nie odpowiedział, patrzył tylko na mnie dziwnym wzrokiem. Uczynił ruch, jakby chciał się pochylić do przodu albo wstać, ale tylko jęknął i został w wyprostowanej sztywno pozycji.

– Niech pan zabierze swoje pieniądze – powiedział.

– Niech zostaną – odparłem. – Skoro wybrałeś taki los, twoja sprawa. Tylko ode mnie już nic więcej nigdy nie dostaniesz. Raz wystarczy.

Odwróciłem się na pięcie i odszedłem

To także był mój zwyczaj – uświadomić tym ludziom, że nie mogą liczyć na wieczną łaskę. I dać im do zrozumienia, że od żebraniny lepsza jest praca. Wróciłem po żonę, wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do domu. Miałem poczucie spełnionego obowiązku.

– Temu też musiałeś nagadać? – zapytała Sylwia, kiedy ruszyliśmy z parkingu.

– Nie nagadać, tylko powiedzieć, co myślę o takim żebractwie. Powinni zdawać sobie sprawę, że nie każdy daje się nabierać na ich nędzę. Wiesz przecież, że najczęściej to sposób zarobkowania, a nie tylko rzeczywista potrzeba.

– Może niektórzy tak mają – odparła żona. – Ale ten facet nie wyglądał na zwykłego żebraka. Było w nim coś innego… Nie zauważyłeś?

– Zauważyłem. Okazał się bardziej bezczelny od innych, bo powiedział, żebym zabrał sobie pieniądze. Jestem pewien, że w przyszłą niedzielę znów go zobaczymy.

I natychmiast zapomniałem o całym zdarzeniu.

Po niedzielnym obiedzie wyszedłem do ogródka na papierosa. Paliłem mało i nigdy w domu. Kiedy tak stałem i zaciągałem się nieśpiesznie, za ogrodzeniem zobaczyłem obszarpanego mężczyznę. Przyglądał się samochodowi pozostawionemu przed bramą, a potem ruszył przed siebie dziwnym, sztywnym krokiem. To był ten typ spod kościoła! Po co tu przylazł?! Dlaczego oglądał mój wóz? Zgasiłem czym prędzej papierosa i wybiegłem na ulicę. Zobaczyłem jego plecy znikające za rogiem. W pierwszej chwili chciałem za nim pobiec, ale dałem sobie spokój. A jeśli to jakiś rzezimieszek i potraktuje mnie nożem, gdy go dogonię? Na wszelki wypadek wprowadziłem samochód do garażu. Żona się zdziwiła, bo po południu mieliśmy jeszcze jechać do jej rodziców.

– Jakieś podejrzane typki kręcą się dzisiaj po okolicy – odparłem. – Ukraść może nie ukradną, ale zarysuje taki drab lakier i będą wydatki.

Nie chciałem się zwierzać, że widziałem żebraka, żeby jej nie denerwować. Byłem jednak potem trochę nieswój. Myślałem o tym mężczyźnie i zastanawiałem się, po co przylazł pod nasz dom. Dostał więcej niż od innych i pomyślał, że coś jeszcze uzyska? Ale wtedy by zadzwonił domofonem albo zaczepił mnie przez płot. Poza tym przecież jasno mu uświadomiłem, że nie może liczyć na nic więcej niż te dziesięć złotych. Sylwia oczywiście z miejsca zauważyła mój nastrój. Już chciałem jej nakłamać, że mam jutro trudną rozmowę z inwestorem, ale w końcu wyznałem prawdę.

– Jezu… – przestraszyła się. – Myślisz, że chce zrobić coś złego?

– Chyba nie – odparłem z wahaniem. – Przecież by nie lazł tak nieostrożnie w oczy. Ale o co może mu chodzić?

– Masz nauczkę, żeby nie wdawać się w rozmowy z żebrakami. Chcesz dać pieniądze, to daj i idź w swoją stronę.

Wzruszyłem ramionami. Nic się przecież na razie nie stało, więc po co miałbym zmieniać zwyczaje? A jeśli gość się pojawi jeszcze raz, zawiadomię policję.

Zobaczyłem jakąś kopertę

Pojawił się, i to szybko, bo już nazajutrz. Tego dnia pracowałem w domu, nie musiałem jechać do firmy od rana. Umówiłem się ze wspólnikiem, że zjawię się koło czternastej podpisać dokumenty. Normalnie pewnie nie zwróciłbym uwagi na ruch przy furtce, ale od wczoraj byłem nastawiony na czuwanie. Okno mojego gabinetu wychodzi na stronę od ulicy i odruchowo co jakiś czas zerkałem, czy nie kręci się ten podejrzany typ. Zauważyłem go od razu. Niewiele myśląc, wyskoczyłem na zewnątrz, pognałem do furtki. Widziałem, że coś wrzuca do skrzynki, i od razu przyszło mi do głowy, że jakieś świństwo, może nawet niebezpieczne.

– Stój! – wrzasnąłem, bo już odchodził tym swoim sztywnym krokiem.

Zatrzymał się i odwrócił, ale jakoś nienaturalnie, przestawiając tylko stopy. Reszta ciała podążała za nimi jakby z lekkim opóźnieniem.

– Co tam wsadziłeś? – dyszałem ze złości. – Wzywam zaraz policję, a jeśli zechcesz uciec, to ci przyłożę!

– Chętnie zaczekam – odparł. – Ale zrobi pan z siebie durnia.

Mówił spokojnie, jakby był zupełnie pewny swego.

– Co wrzuciłeś do skrzynki? – powtórzyłem pytanie.

– Proszę samemu zobaczyć. Nie wybuchnie.

Na szczęście miałem przy sobie klucze, więc nie musiałem wracać do domu. On mógłby się wtedy ulotnić. W skrzynce zobaczyłem samotną, niezaadresowaną kopertę. Żebrak gestem zachęcił mnie, żebym do niej zajrzał. W środku było… dziesięć złotych i jakaś karteczka. Napisano na niej jedno zdanie: „Dziękuję za taką podłą jałmużnę”. W pierwszej chwili ciśnienie mi skoczyło, ale zaraz przyszło opamiętanie. Przecież dla tego faceta dycha to nie był byle pieniążek.

– Aż tak pana uraziłem? – jakoś odruchowo przeszedłem na formę grzecznościową.

– Może nie tylko mnie, bo pewnie innym też pan robi wykłady – odpowiedział. – Ale może byli bardziej ode mnie potrzebujący, skoro nie oddawali panu pieniędzy.

W tej chwili dotarło do mnie, czego mężczyzna szukał wczoraj pod moim domem. Zapamiętał mój wóz, żeby mnie znaleźć i oddać pieniądze. Dlaczego nie zrobił tego jednak wczoraj? Zapytałem go o to.

– Nie miałem koperty – wzruszył lekko ramionami. – Nie miałem też długopisu. A nie chciałem ot, tak wrzucić banknotu. To by było niekulturalne. Oddałbym panu pieniądze od razu, ale już całkiem nie mogę się schylać.

Zrobiło mi się głupio. Patrzyłem na jego sztywną sylwetkę i zaczynałem rozumieć, że dręczy go jakaś choroba.

– Różnie się ludziom w życiu zdarza – mówił dalej. – Wśród żebrzących jest wielu oszustów, to prawda, jednak nie wszyscy. A mnie sytuacja nie odarła jeszcze z resztek godności.

Posługiwał się ładnym językiem, miałem do czynienia nie z jakimś sztajmesem, tylko wykształconym człowiekiem.

– Przepraszam – mruknąłem.

– Jeśli już daje się komuś wsparcie – powiedział spokojnie – warto pamiętać o słowach Świętego Mateusza. „Kiedy zaś dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu” – zacytował. – To oznacza nie tylko, żeby się nie puszyć hojnością, ale też nie postponować tego, kogo się obdarowuje. Inaczej to bardzo podła jałmużna.

Zrobiło mi się potwornie głupio

W tym momencie zrozumiałem, jak małym człowiekiem okazałem się już tyle razy.

– Przepraszam – powtórzyłem. – Czy mogę dla pana coś zrobić? Jakoś pomóc?

Pokręcił głową ze smutnym uśmiechem.

– Mnie niewiele trzeba, bo też niewiele mi życia zostało… – zamilkł ma moment, a potem dodał: – Jeśli jednak chce pan zrobić coś dobrego…

– Tak, słucham? – ucieszyłem się, że będę mógł mu jakoś zadośćuczynić.

– Niech pan więcej tak się nie odzywa do żebrzących – poprosił. – Dla ich dobra i pana również. A teraz żegnam, już się na pewno nie spotkamy.

Nie zatrzymywałem go, nie miałem śmiałości. Zostałem z tą dziesięciozłotówką i kartką. Może mu wcisnąć banknot? Ale czy przyjmie? Czy jeszcze bardziej go nie urażę?

Z ciężkim westchnieniem wróciłem do domu. Z ciężkim westchnieniem i postanowieniem, że zmienię podejście do proszących o wsparcie.

